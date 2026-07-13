«Книжное обострение», вечер памяти Горшенева и «Кодекс Данте»

В Ярославле на этой неделе состоится фестиваль «Ярославское книжное обострение», участниками которого станут известные писатели, пройдет вечер памяти Михаила Горшенева, а в Губернаторском саду зазвучат композиции Стиви Уандера и The Beatles. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

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Концерты

18 июля коллектив «Julia & Friends» выступит в Губернаторском саду с программой «Когда звучит лето». Для гостей прозвучат композиции Стиви Уандера, Била Уизерса, Рэя Чарльза, The Beatles, Daft Punk в исполнении Юлии Сахановой (вокал), Вячеслава Смирнова (гитара), Антона Васильева (клавиши), Владимира Переверзева (бас), Михаила Черенкова (перкуссия), Романа Махова (барабаны). Стоимость билетов — 600 руб. Начало в 17:00.

18 июля в церкви Богоявления состоится концерт камерного хора «Возрождение» во главе с художественным руководителем и дирижером Мариной Безуховой. В программе «Тебе поем» прозвучат произведения религиозной тематики, написанные русскими композиторами XIX-XX веков — Чайковским, Шведовым, Архангельским, Танеевым, Рахманиновым и другими. Начало в 15:00, стоимость билета на сайте Ярославского музея-заповедника — 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Октябрь 2002 Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев во время выступления

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Октябрь 2002 Лидер группы "Король и Шут" Михаил Горшенев во время выступления

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

19 июля в «А-трип баре» состоится вечер памяти «13 лет без Михаила Горшенева». На концерте рок-духовой оркестр Barney Barfly исполнит самые известные хиты группы «Король и Шут». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 800 руб.

Выставки и встречи

18 июля в Ярославском художественном музее пройдет 5 серия сериала музейных встреч «Дом в разрезе» — Поэты. «Мейстерзингеры» Дома. Сезон посвящен 95-летию одноименной картины, написанной Татьяной Глебовой и Алисой Порет. Сама картина — документальное свидетельство того, как жили люди творческих профессий в 1920–30-х годах. Стоимость — 500 руб., начало — в 17:00.

18 июля состоится арт-медиация «Доброта, что выше всех благ» (М. Горький) по экспозиции Губернаторского дома. Арт-медиация подразумевает активное участие публики в обсуждении, в ходе которого медиатор вместе с участниками рассматривает разные трактовки и формирует более глубокое представление о произведении. Медиатор — Анастасия Мартыненко. Стоимость билета — 500 руб. Начало в 17:30.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернаторский дом

Фото: Правительство Ярославской области Губернаторский дом

Фото: Правительство Ярославской области

18 июля директор театра Сергей Конев проведет экскурсию по зданию Ярославского ТЮЗа, открывшемуся после ремонта. Гости пройдут за кулисы, увидят цеха и работу служб, а господин Конев расскажет о работе всех театральных служб и об истории театра. Начало — в 15:00, стоимость билетов — 1,5 тыс. руб.

В Ярославском музее зарубежного искусства открылась выставка шедевров художественного серебра из собрания Государственного исторического музея. На ней представлены работы лучших мастеров крупнейших художественных центров Германии, Франции, Англии и других стран Европы. Экспозиция охватывает период с конца XVI до начала XX века, последовательно раскрывая смену эпох и художественных стилей, и включает 72 предмета. Стоимость входного билета — 300 руб.

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В Городском выставочном зале им. Николая Нужина открылась выставка литографий французского живописца Анри де Тулуз-Лотрека под названием «Париж, Париж…». На ней представлена коллекция печатной графики, в которую вошли афиши легендарных парижских заведений, рекламные плакаты, портреты и зарисовки из повседневной жизни. Стоимость билетов — 200-400 руб.

Книжный фестиваль

С 17 по 19 июля на Даманском острове пройдет девятый фестиваль «Ярославское книжное обострение».

17 июля Ольга Лукас презентует книгу «Кошачье детективное агентство» (12:30) на площадке семейного чтения, автор книги «Падшие ангелы: демонология средневековой Руси» Дмитрий Антонов проведет лекцию под названием «Загадки русских икон» (14:15), Стас Майнугин выступит с джазовым концертом (16:30), один из главных популяризаторов лингвистики в России Владимир Пахомов проведет лекцию «Играй как Бекхэм, пиши как Розенталь» (18:30), писательница Вера Богданова проведет творческую встречу (19:30).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Писательница Вера Богданова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Писательница Вера Богданова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

18 июля Вера Богданова обсудит с гостями свою книгу «Павел Чжан и прочие речные твари» (11:00), сценарист и поэт Леонид Юзефович проведет лекцию «Улан-Батор и три великих буддийских монастыря Монголии. Опыт путешествия по времени» (14:00), спортивный журналист Станислав Гридасов презентует «Книгу Уткина. Мы тут жизнь живем» (15:00), писатель Анна Баснер проведет беседу про связь поколений (16:00), а российский телеведущий, продюсер и режиссер Владимир Глазунов проведет творческую встречу (19:00).

19 июля пройдут встречи с автором и художником комикса «Кудесник» (13:30) и писателем Леонидом Юзефовичем (14:00), состоятся лекция «Три страха человечества: раб, соперник или бог? (искусственный человек в образах литературы и кино)» (14:15) и презентация первой в истории книги женщины-ликвидатора Чернобыльской аварии (17:15). Полная программа — на сайте фестиваля.

Спорт

18 июля пройдет ночной забег. Спортсмены преодолеют дистанции 5 и 10 км, их путь проляжет через историческую часть центра Ярославля. Регистрация на забег завершилась, однако для участников и зрителей подготовлена обширная культурно-развлекательная программа: открытые тренировки, тематические мастер-классы, световое шоу и праздничный концерт. Основная инфраструктура масштабного спортивного события разместится на площади у КЗЦ «Миллениум». Открытие стартово-финишного городка запланировано на 16:00.

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Кино

В кинотеатрах вышел американский детектив «Кодекс Данте» Джулианы Шнабель. По сюжету писатель из Нью-Йорка XXI века Ник отправляется в опасное путешествие после того, как мафиозный босс поручает ему украсть рукопись «Божественной комедии», написанную рукой Данте Алигьери. В это же время Данте в XIV веке ищет вдохновение для создания своего величайшего произведения. Каждого из мужчин неосознанно связывает через время их одержимость любовью, красотой и божественным. В главных ролях Оскар Айзек, Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино, Мартин Скорсезе и другие.

В кинотеатрах также начали показывать российскую семейную комедию «Дед Фомич» Гарика Петросяна и Григория Сухова. В центре сюжета — дед, который мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех, он претворяется смертельно больным. В главных ролях: Николай Добрынин, Никита Кологривый, Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова.

В прокат вышел итальянский хоррор «Долина улыбок» режиссера Паоло Стрипполи. По сюжету учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля рассказывает ему, что местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить. В главных ролях: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран.

В регионе

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18 июля в Угличе состоится фестиваль городской культуры «Углече поле». В этом году событие приурочено к 1089-летию города, открытию воссозданной Угличской крепости и нового пешеходного моста. В кремле состоятся театрализованные экскурсии и историческая викторина. На Успенской площади и Ростовской улице будут творческие мастерские «Ремесленная гостиная городов Золотого кольца» и «Мастеровой двор». В Зеленом сквере пройдет «Городской пикник с кухней на углях» на продуктах локальных производителей. Представление конного театра «Конный двор» и выступление дрессированных коз пройдут у Никольского моста. Фестиваль продлится весь день — с 12:00 до 23:00. Подробная программа — на сайте фестиваля.

18 июля в Данилове состоится региональный шахматный фестиваль. В программе запланированы Кубок губернатора по шахматам, шествие шахматной колонны, выступление заслуженного ансамбля бального танца «Константа» из Ростовского округа, детское цирковое шоу с участием ходулистов и парапланерное воздушное шоу. Начало фестиваля в 9:00.

Подготовила Алла Чижова