«Маруся» и Игорь Сечин

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2010 году в Екатеринбурге впервые прошла промышленная выставка «Иннопром», в которой приняло участие более 500 российских и зарубежных компаний, а главным гостем стал вице-премьер России Игорь Сечин. За 16 лет выставка выросла до международного масштаба, а для ее проведения были построены выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» и конгресс-центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства РФ Игорь Сечин(слева), губернатор Свердловской области Александр Мишарин (второй слева), полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Винниченко (второй справа) и директор Института региональной политики Булат Столяров (справа) во время осмотра выставки "Иннопром-2010"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства РФ Игорь Сечин(слева), губернатор Свердловской области Александр Мишарин (второй слева), полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Винниченко (второй справа) и директор Института региональной политики Булат Столяров (справа) во время осмотра выставки "Иннопром-2010"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Инициатором проведения в Екатеринбурге в 2010 году Уральской международной выставки и форума промышленности и инноваций «Иннопром» стал губернатор Свердловской области Александр Мишарин (возглавлял регион в 2009-2012 годах). В качестве ориентира была выбрана промышленная выставка Hannover Messe в Ганновере (Германия). «Мы много говорим о высоких технологиях Запада и Востока. Мы говорим о том, что надо брать у них лучшее. Но нужно говорить и о том, что мы сами многое можем делать»,— отмечал в 2010 году Александр Мишарин. Выставка должна была стать визитной карточкой Свердловской области и проходить ежегодно.

Первый «Иннопром» сильно отставал от немецкого вдохновителя. Так, в 2010 году в Hannover Messe принимали участие представители 64 государств и более 4 тыс. компаний, а выставочная площадь составила около 269 тыс. кв. м.

Площадками для проведения «Иннопрома-2010» стали логистические центры «Чкаловский» и «Русь» общей площадью около 40 тыс. кв. м. С наполнением площадей возникли проблемы, поэтому пришлось раздавать их с дисконтом от 50% до 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регистрация участников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Регистрация участников

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По подсчетам организаторов, «Иннопром-2010» с 15 по 19 июля посетило около 25 тыс. человек из 30 стран, было подписано 20 рамочных соглашений на сумму более 43 млрд руб. Бюджет первой выставки составил порядка 150 млн руб.

За день до открытия участники столкнулись с проблемами при получении аккредитационных карточек — в базе у организаторов не оказалось данных половины участников (около 8 тыс. человек). В результате для того, чтобы пройти к своим стендам, им вновь пришлось пройти аккредитацию, отстояв несколько часов в очереди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Иннопром-2010"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ "Иннопром-2010"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На выставке можно было познакомиться с достижениями крупнейших уральских компаний. На стенде УГМК была представлена практически вся продукция холдинга — от медной катанки до молока. На стенде «Реновы» разместили макет аэропорта Кольцово, энергопроекты «КЭС-холдинга», информацию о застройке нового района Екатеринбурга Академическом. На объединенном стенде группы «Синара» и ТМК были представлены трубная продукция, электровозы и СКБ-банк, а на стенде ММК — «Стан 5000».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Российский спорткар «Маруся» Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Макеты локомотивов и вагонов на стенде ОАО "РЖД" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков "Иннопром-2010" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Следующая фотография 1 / 3 Российский спорткар «Маруся» Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Макеты локомотивов и вагонов на стенде ОАО "РЖД" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков "Иннопром-2010" Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Одной из изюминок выставки стал российский спорткар «Маруся» от Marussia Motors. В выставке участвовали такие зарубежные компании, как BASF, Siemens, DMG и другие.

На форуме губернатор Александр Мишарин заявил, что в Свердловской области может быть создан проект «Сколково-2» на базе УрФУ, а ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) подписали соглашение с Renault Trucks об организации производства грузовиков Midlum в Новоуральске. Правда, вскоре уральский завод был признан банкротом и проект не был реализован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Иннопром-2010"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ "Иннопром-2010"

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самым высокопоставленным гостем первого «Иннопрома» стал вице-премьер России Игорь Сечин. Он отметил, что «выставка послужит активизации инновационного развития страны, но для этого надо будет проанализировать ее результаты и распространить эту информацию среди всех заинтересованных».

В 2013 году «Иннопром» получил международный статус. За 16 лет его дважды посетил президент Владимир Путин (в 2017 и 2019 годах), а председатель правительства РФ Дмитрий Медведев был регулярным гостем с 2012 по 2016 год. В разные годы странами-партнерами выставки выступали Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Турция, Казахстан, Белоруссия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия.

К «Иннопрому-2011» группа «Синара» совместно с Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) построили павильоны выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо», площадь которых составила 50 тыс. кв. метров. Проект реализовали за рекордные 10 месяцев.

Летом 2017 года «Синара» объявила о начале строительства конгресс-центра при «Екатеринбург-Экспо». Летом 2019 года его ввели в эксплуатацию.

На «Иннопроме-2026» все площади «Екатеринбург-Экспо» были полностью заполнены экспонентами, а в конгресс-центре прошли мероприятия обширной деловой программы.

Андрей Сергачев