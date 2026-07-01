Показать, увидеть, обсудить

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16-й раз пройдет международная промышленная выставка «Иннопром». В 2026 году в ней примут участие представители более чем 50 стран, часть из них представит продукцию на своих национальных стендах. Ожидается, что в выставочной экспозиции примут участие порядка 900 компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (справа) и его первый заместитель Денис Мантуров (слева) традиционно станут спикерами «Иннопрома»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин (справа) и его первый заместитель Денис Мантуров (слева) традиционно станут спикерами «Иннопрома»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главной темой международной промышленной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге стала «Индустрия 360: производство без границ». Как объяснили организаторы форума, она требует формирования одновременно инновационных и человекоориентированных производственных систем. Индустриальные платформы становятся определяющими формами организации производства в глобальном мире, автоматизация и искусственный интеллект создают базу для гибких производственных цепочек. Выпуск и реализация продукции в единой экосистеме сокращают издержки и обеспечивают мгновенную связь с потребителями технологических решений в разных точках мира.

Презентация достижений

Страной-партнером выставки «Иннопром-2026» стала Индонезия. Для нее масштабное мероприятие в Екатеринбурге станет стратегическими воротами на российский рынок и стран СНГ, а также платформой для налаживания промышленных партнерств. Об этом сказал секретарь генерального директората по устойчивому развитию, региональному и международному доступу к промышленности Министерства промышленности Индонезии Сяхрони Ахмад.

Как страна-партнер выставки, Индонезия будет использовать эту платформу для содействия промышленному сотрудничеству и взаимным инвестициям, укрепления отношений между предприятиями и правительствами. Демонстрируя технологические и творческие возможности, Индонезия представит государство как глобальный центр производства и инноваций. Экспозиция компаний страны займет более 1,5 тыс. кв. м.

Общая площадь выставочной экспозиции «Иннопрома» составит около 50 тыс. кв. м. Свои разработки представят крупные российские и международные компании, среди которых «Ростех», «Роскосмос», ВТБ, Газпромбанк, «Сбер», ПСБ, «Синара», 1С, «Евраз» и другие.

Отдельно будет организован стенд инновационных промышленных проектов Минпромторга России. Коллективные экспозиции со своими предприятиями и проектами представят и российские регионы, среди которых Москва, Республика Татарстан, Челябинская область и другие.

Стенд Свердловской области впервые будет размещен сразу в двух павильонах выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». На нем представят продукцию 10 экспонентов. Областные власти решили уделить внимание автоматизации и робототехнике, транспортному машиностроению, технологиям для энергетики, созданию новых материалов и компонентов, цифровому производству, технологиям для городов, а также металлообработке и промышленным IT. В коллективный стенд региона вошли «Уралтехмаркет», научно-производственное предприятие «Структурная диагностика», компания «Ньюлинк», предприятия РП1 и «Лига Смарт», «Прософтбиометрикс», «Ведал», «Регулятор Звезда», АГРО БАС и многофункциональный научно-производственный центр «Навигатор инновационных решений».

Как рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер, на «Иннопроме» и другие региональные предприятия представят образцы своих производственных достижений. Например, «Уральские локомотивы» покажут макет скоростного инновационного электропоезда из отечественных комплектующих для высокоскоростных магистралей (ВСМ).

Отечественную авиационную отрасль представят турбовинтовой двигатель ВК800 и макет самолета УТС-800 Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), а также комплекс бортового оборудования легкого гражданского самолета Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь».

Компания «Датарк» продемонстрирует модульный центр обработки данных — инфраструктуру для автономных систем и платформенных решений.

Машиностроительный завод имени Калинина представит совместный с белорусской компанией «Амкадор» проект — вилочный погрузчик для складских и производственных задач. «Это результат промышленной кооперации и развития высокотехнологичного машиностроения в масштабе Союзного государства»,— пояснил Денис Паслер.

Планируется создать интерактивный стенд запуска ракеты-носителя «Союз-5».

Спикерами «Иннопрома» традиционно станут председатель правительства РФ Михаил Мишустин и его первый заместитель Денис Мантуров, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и представители других федеральных министерств. Индонезию представит министр промышленности республики Агус Гумиванг Картасасмита.

В рамках выставки при поддержке Минпромторга РФ будет организован специальный стенд «Диалог с торгпредом», основная задача которого — упрощение выхода отечественных предприятий на зарубежные рынки. На стенде будут организованы две зоны: дискуссионная площадка по вопросам внешнеэкономического сотрудничества, а также биржа контактов, где российские компании смогут назначить личную встречу с торговыми представителями России в иностранных государствах. Индивидуальные встречи и консультации будут проводиться в течение трех дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В деловой программе запланировано около 100 сессий по 15 тематическим трекам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В деловой программе запланировано около 100 сессий по 15 тематическим трекам

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Темы для обсуждений

В рамках форумной части выставки пройдет около 100 сессий по 15 тематическим трекам. Представители бизнес-сообщества и власти будут обсуждать малую авиацию, IT-решения в транспорте, технологиях в здравоохранении, промышленных кадрах, беспилотных системах и масштабировании использования ИИ-агентов на производстве. Отдельный блок деловых сессий будет посвящен развитию российско-индонезийского сотрудничества.

Программу мероприятия утром 6 июля откроет традиционный деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, а также руководителей ассоциаций и компаний-участников.

Днем пройдет церемония открытия с вручением национальной промышленной премии «Индустрия». Сразу после этого состоится главная стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ» с участием руководителей правительств и крупнейших промышленных компаний. В ней примет участие Михаил Мишустин.

Когда первый день «Иннопрома» подойдет к концу, участники выставки смогут отправиться в Ельцин-центр на официальный прием от имени губернатора Свердловской области.

До официального открытия пройдет несколько тематических сессий. Среди них — «Высокотехнологичные материалы и решения — ключевые драйверы развития российско-индонезийского сотрудничества». В Индонезии строят новую столицу, и спикеры рассмотрят возможности сотрудничества стран в сфере строительства, энергетики и судостроения, опираясь на растущий спрос страны на современные решения и технологический опыт российских компаний в создании устойчивой инфраструктуры.

Участники «Иннопрома» в этот день будут обсуждать развитие технологий и в России. Например, на сессии о малой авиации перспективы развития обозначат заместители глав Минпромторга и Минтранса Геннадий Абраменков и Владимир Потешкин. Кроме того, пройдет мероприятие с обсуждением формирования рынка беспилотников в России.

Второй день «Иннопрома» будет богат на масштабные обсуждения. На 7 июля запланированы сразу две пленарные сессии. Первая из них — «ИИ-агенты в промышленности: как перейти от “вечных пилотов” к масштабированию». Многие крупные компании уже протестировали отдельные сценарии на производстве, но мало кто смог внедрить нейросети на уровне бизнес-процессов. Участники мероприятия обсудят, насколько реалистично это расширение и останется ли искусственный интеллект только помощником.

Вторая крупная сессия — «Наш ТЭК-2030: стратегические задачи импортозамещения и технологического лидерства». Успешный прорыв в этих направлениях через четыре года позволит России создать технологический фундамент, который к 2050 году должен сделать страну одним из мировых лидеров по экспорту комплекса энергетических технологий и услуг под ключ. Участие в обсуждении примут заместители главы Минпромторга, главы Нацпромлизинга и Фонда развития промышленности.

Министры промышленности России и Индонезии, Антон Алиханов и Агус Гумиванг Картасасмита, примут участие в деловом форуме «Промышленный диалог “Россия — Индонезия”». На главной сессии страны-партнера представители государств обсудят совместные промышленные проекты, инвествозможности для двух стран и механизмы поддержки для экспортеров.

Позже господин Алиханов, а также Денис Мантуров вместе с губернатором Свердловской области Денисом Паслером проведут итоговую коллегию Минпромторга РФ. После нее будут презентованы результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России.

Среди других мероприятий дня — сессия «Гармонизация мер энергобезопасности и энергосбережения для комплексного развития городов и промышленности». Возможности эффективного покрытия растущих потребностей экономики в энергии без резкого роста тарифов для всех категорий потребителей с российскими властями обсудят представители таких компаний, как УГМК, СИБУР, НГМК, ММК.

На мероприятии «Эффективные транспортные решения для городов» соберутся мэры Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда, Красноярска и Саратова.

У ИД «Коммерсантъ» запланирована сессия «Ровным счетом “Чистый воздух”: на пути к цифровизации в промышленной экологии». Темой обсуждения станет оснащение системами автоконтроля всех источников выбросов на предприятиях — участниках проекта «Чистый воздух».

В третий день выставки, 8 июля, пройдет форум производителей компонентов, где обсудят импортозамещение в машиностроении, транспортной отрасли, энергетике, радиоэлектронике и автоматизации. В рамках мероприятия состоятся бизнес-встречи между руководителями департаментов закупок крупнейших промышленных компаний России и представителями МСП, производителями комплектующих.

Крупным мероприятием с участием властей в этот день станет сессия «Роботизация промышленности в регионах России и инструменты государственной поддержки». Меры поддержки этого направления обсудят представители правительств и агентств инвестиционного развития Московской, Свердловской, Ленинградской областей и других. На встрече будет присутствовать директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Валерий Пивень.

ИД «Коммерсантъ» проведет 8 июля сессию «Устойчивое развитие территорий: роль бизнеса в формировании качества жизни и человеческого капитала».

В рамках встречи будут рассмотрены практики развития территорий и социальной среды, а также инструменты, направленные на повышение качества жизни сотрудников и населения в регионах присутствия компаний.

В этот день пройдет несколько сессий на узконаправленные темы. Бизнес-сообщество будет обсуждать инновации российской косметики, редкоземы, типовые проекты энергоблоков. Правительство Свердловской области проведет дискуссию о ключевой роли индустриального каркаса в развитии агломераций, раскрытии их налогового потенциала и повышении эффективности управления территориями.

Завершится «Иннопром» 9 июля сессией «Рынок металлургического сырья в России. Новые вызовы, тенденции и возможности». Руководители предприятий и власти обсудят реализацию стратегии развития отечественной металлургии до 2030 года, регулирование рынка и международное партнерство в сфере оборота лома и металлов и другие актуальные вопросы индустрии.

«Мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики. Выставка традиционно позволяет не только расширить круг деловых контактов, но и “сверить часы”, увидеть изменения в разных отраслях и наметить дальнейшие планы по развитию»,— подчеркнул Денис Паслер.

Ирина Пичурина