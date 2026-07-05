Паслер: стенды «Иннопрома» заняли все выставочные площади «Екатеринбург-Экспо»

Стенды делегатов международной промышленной выставки «Иннопром» заняли все выставочные площади «Екатеринбург-Экспо», сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Он добавил, что в качестве участников заявились 69 регионов России и 50 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Экспозиции представят 24 региона России и пять стран: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Индонезия, которая является партнером выставки в этом году. Свои официальные делегации направили 13 стран.

Тема выставки в этом году обозначена как «Индустрия 360: производство без границ». «Индустрия сейчас настолько гибкая, что граница между различными отраслями фактически стираются, а решения становятся максимально универсальными и применяются в разных секторах»,— пояснил замминистра промышленности РФ Алексей Груздев.

Самый крупный стенд площадью 1,5 тыс. кв. м представит партнер выставки Индонезия. На нем разместили продукцию 50 индонезийских компаний.

Анна Капустина