Несколько участков свердловских дорог закрыли из-за затоплений и обвалов

В Свердловской области полностью закрыли несколько участков дорог из-за затопления, переливов и обвала проезжей части. Как рассказали в региональном департаменте информационной политики, остается закрытым в обоих направлениях движение по федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» на 196-м км из-за повреждения дорожного полотна и ухудшения гидрологической обстановки. Организован объезд через Квашнинское, Ирбит и Байкалово с выездом обратно на трассу Р-351 на отметке 205 км.

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Ограничения также действуют в Пышминском районе: закрыта проезжая часть у плотины в деревне Катарач, а также вблизи села Печеркино и деревни Пульниково. Режим ограничений сохранится до снижения уровня воды в реке.

Ситуация находится под контролем Госавтоинспекции совместно с органами исполнительной власти Свердловской области для оперативного реагирования на последствия непогоды. Губернатор Денис Паслер сообщил, что в регионе мобилизованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий стихии.

По данным ГАИ, восстановлено движение транспорта на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в Невьянском районе.

По данным синоптиков 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с. Напомним, вчера вечером в Свердловской области прошли ливни с грозами. Из-за непогоды временно была изменена работа аэропорта Кольцово.