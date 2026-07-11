Несколько участков свердловских дорог закрыли из-за затоплений и обвалов
В Свердловской области полностью закрыли несколько участков дорог из-за затопления, переливов и обвала проезжей части. Как рассказали в региональном департаменте информационной политики, остается закрытым в обоих направлениях движение по федеральной трассе Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» на 196-м км из-за повреждения дорожного полотна и ухудшения гидрологической обстановки. Организован объезд через Квашнинское, Ирбит и Байкалово с выездом обратно на трассу Р-351 на отметке 205 км.
Ограничения также действуют в Пышминском районе: закрыта проезжая часть у плотины в деревне Катарач, а также вблизи села Печеркино и деревни Пульниково. Режим ограничений сохранится до снижения уровня воды в реке.
Ситуация находится под контролем Госавтоинспекции совместно с органами исполнительной власти Свердловской области для оперативного реагирования на последствия непогоды. Губернатор Денис Паслер сообщил, что в регионе мобилизованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий стихии.
По данным ГАИ, восстановлено движение транспорта на трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» в Невьянском районе.
По данным синоптиков 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с. Напомним, вчера вечером в Свердловской области прошли ливни с грозами. Из-за непогоды временно была изменена работа аэропорта Кольцово.