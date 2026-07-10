Свердловское МЧС предупредило о ливнях, грозах и сильном ветре в выходные
По данным синоптиков 11-13 июля местами на территории Свердловской области ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град и ветер до 25 м/с. Об этом предупредили в региональном МЧС.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Во время непогоды жителям региона рекомендуют не выходить на улицу, закрыть окна и убрать с балконов легкие предметы, которые может сорвать ветром.
На улице спасатели советуют избегать открытых пространств, высоких деревьев, рекламных конструкций и металлических объектов. При ухудшении погодных условий в ведомстве рекомендуют избегать низин и подтопляемых территорий.
Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от поездок. Если непогода застала в дороге, водителям советуют снизить скорость и включить аварийную сигнализацию.
Владельцев автомобилей также просят не оставлять машины под деревьями и другими неустойчивыми конструкциями. После непогоды спасатели советуют проверить состояние стекол, фар и зеркал.