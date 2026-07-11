Участок федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень затопило, движение закрыто

Госавтоинспекция Свердловской области ввела полное перекрытие федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» на 196-м км из-за перелива воды через проезжую часть и обвала. Объезд организован по маршруту: съезд с дороги на 140-м км, далее через Квашнинское и Ирбит до Байкалово, после чего водитель возвращается на трассу Р-351 уже на 205-м км.

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«На автодороге Р-351 км 195 в оба направления движение ограничено для всех видов транспорта в связи с размывом проезжей части»,— сообщили также в Уралуправтодоре. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, установлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты, ситуация контролируется совместно с властями региона.

Водителям рекомендуется заранее планировать поездки, выбирать указанный объездной путь и строго соблюдать требования знаков и указания инспекторов на дороге.

Ранее свердловская Госавтоинспекция ввела временные ограничения для всех видов транспорта в четырех районах региона из-за подтоплений и разрушения мостов.