Семь летевших в Кольцово самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Экипажи семи самолетов, следовавших в аэропорт Кольцово, приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Грозовой фронт, в зоне действия которого уже продолжительное время находится наш аэродром, вмешался в планы авиакомпаний. Из-за опасных метеоусловий экипажами семи самолетов было принято решение об уходе на запасные аэродромы, чтобы переждать непогоду»,— сообщили в пресс-службе аэропорта.

Непогода также повлияла на время вылета нескольких рейсов. Пассажиров просят следить за статусом рейсов на онлайн-табло аэропорта и сайтах авиакомпаний.

Полина Бабинцева