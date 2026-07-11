Беспилотная опасность отменена в Ярославской области

В Ярославской области снят режим беспилотной опасности. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе». Отбой опасности БПЛА объявлен в 5:32 11 июля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что о введении режима губернатор сообщил 10 июля в 21:50. Регион подвергся атаке БПЛА, менее часа было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, закрыт аэропорт Ярославля. Введенные в аэропорту ограничения, по данным на 6:50, не сняты.

Антон Голицын