Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт из-за атаки БПЛА

Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Регион подвергается атаке беспилотников, пояснил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения

Проезд перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Михаил Евраев призвал граждан отказаться от движения в данном направлении и его окрестностях.

«Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается»,— написал губернатор.

В Ярославской области с 21:50 действует режим беспилотной опасности. В регионе звучали сирены.

Алла Чижова