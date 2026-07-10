Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев призывает сохранять спокойствие, покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях, а в помещениях — отойти от окон.

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«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»,— написал губернатор.

В начале этой недели регион подвергался атакам БПЛА. Так, 6 июля было сбито свыше 70 дронов, ведомства отразили крупнейшую атаку на местный НПЗ. 7 и 8 июля над территорией региона суммарно сбили семь беспилотников, по официальным данным.

Алла Чижова