Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области
На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев призывает сохранять спокойствие, покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях, а в помещениях — отойти от окон.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»,— написал губернатор.
В начале этой недели регион подвергался атакам БПЛА. Так, 6 июля было сбито свыше 70 дронов, ведомства отразили крупнейшую атаку на местный НПЗ. 7 и 8 июля над территорией региона суммарно сбили семь беспилотников, по официальным данным.