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Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

На территории Ярославской области введен режим беспилотной опасности. Губернатор Михаил Евраев призывает сохранять спокойствие, покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях, а в помещениях — отойти от окон.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»,— написал губернатор.

В начале этой недели регион подвергался атакам БПЛА. Так, 6 июля было сбито свыше 70 дронов, ведомства отразили крупнейшую атаку на местный НПЗ. 7 и 8 июля над территорией региона суммарно сбили семь беспилотников, по официальным данным.

Алла Чижова

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