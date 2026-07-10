Экс-начальника ярославского СИЗО отпустили из-под стражи
Бывшего начальника ярославского СИЗО №1 Александра Котогарова освободили из-под стражи в зале суда. Как сообщил портал Yarnews, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Фрунзенский районный суд
Фото: Пресс-служба ярославского областного суда
Господин Котогаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Меру пресечения избирал Фрунзенский районный суд Ярославля с учетом обстоятельств произошедшего.
Александр Котогаров с 2006 года служил в УФСИН и его подразделениях. С января 2021 года по конец апреля 2026 года был начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.