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Экс-начальника ярославского СИЗО отпустили из-под стражи

Бывшего начальника ярославского СИЗО №1 Александра Котогарова освободили из-под стражи в зале суда. Как сообщил портал Yarnews, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фрунзенский районный суд

Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Фрунзенский районный суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Господин Котогаров подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Меру пресечения избирал Фрунзенский районный суд Ярославля с учетом обстоятельств произошедшего.

Александр Котогаров с 2006 года служил в УФСИН и его подразделениях. С января 2021 года по конец апреля 2026 года был начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Алла Чижова

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