Долю в обанкротившемся автопроизводителе ДерВейсиз КЧР продают за 34 млн рублей

В рамках дела о банкротстве гражданина Хаджи-Мурата Дерева арбитражный управляющий Алексей Пантюхин выставил на публичное предложение 44-процентную долю в уставном капитале ООО «АК ДерВейс» — некогда крупнейшего автопредприятия Карачаево-Черкесии — по начальной цене 33,98 млн руб. при номинальной стоимости актива в 37,76 млн руб., следует из данных федерального ресурса банкротств.

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На электронной площадке «Центр реализации» открыт прием заявок на приобретение 44-процентной доли в уставном капитале ООО «АК ДерВейс». Стартовая цена лота составляет 33,98 млн руб. — ниже номинала, зафиксированного в документах на уровне 37,76 млн руб. Окно для подачи предложений открыто с 13 июля по 5 октября 2026 года.

Продажа ведётся не в рамках ликвидации имущественного комплекса завода, а в контексте личного банкротства его совладельца. Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики присвоил ООО «АК ДерВейс» статус несостоятельного еще в феврале 2020 года. Реализуемый корпоративный пакет фигурирует в отдельном банкротном производстве в отношении физического лица Дерева Хаджи-Мурата Эдиковича. Торги организует назначенный судом арбитражный управляющий Алексей Валерьевич Пантюхин.

Выставленная на продажу доля обременена залогом в пользу Василия Николаевича Пеганова, выступающего правопреемником предыдущих залогодержателей. Его требования включены в реестр кредиторов должника, что непосредственно определяет очередность распределения вырученных средств и юридическую «чистоту» перехода прав.

Объявление о предстоящих торгах было размещено 7 июля 2026 года в 15:36, отдельное сообщение о реализации актива вышло 10 июля того же года в 10:55. Таким образом, между публикацией и стартом приема заявок прошло менее недели — организаторы не стали затягивать подготовительный этап. Документацию по лоту заинтересованные лица могут изучить по месту нахождения организатора торгов в рабочие дни с 14:00 до 16:00 при условии предварительного согласования визита. Форма ценовых предложений — открытая.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», конкурсный управляющий ООО «Юг-Транс» Сергей Крюков снова выставил на торги права требования банкрота на общую сумму 582 млн руб. По данным федерального ресурса банкротств, реализацию ведут в форме публичного предложения с 13 июля по 30 августа 2026 года, а стартовые цены двух лотов составляют 86,92 млн руб. и 495 млн руб. соответственно. В первом случае речь идет о требованиях к ООО АК «ДерВейс», во втором — к АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг» соответственно.

Станислав Маслаков