Полиция накрыла нарколабораторию в Даниловском округе

В одной из деревень Даниловского округа сотрудники полиции пресекли деятельность подпольной нарколаборатории по производству мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

В ведомстве рассказали, что днем 7 июля наряд ДПС остановил автомобиль Lada Largus, который ехал без включенных фар. Полицейские обнаружили в салоне и багажнике машины 13 канистр с жидкостью, полимерный мешок с химическим веществом, упаковки с резиновыми перчатками, защитные костюмы и мешалки. В отделе полиции 37-летний водитель признался, что обеспечивает работу нарколаборатории.

Полицейские выяснили, что уроженец Вологодской области месяц назад купил земельный участок и частный дом, огороженный высоким забором. За 3 – 4 дня он оснастил дом всем необходимым для производства наркотиков, а самой территории около дома стремился придать заброшенный вид.

В частном доме полиция нашла лабораторное оборудование, 87 канистр с реактивами, термос и полиэтиленовые пакеты с мефедроном общей массой 5 кг. Также был обнаружен тайник с оптовой закладкой — порядка 2 кг мефедрона.

Мужчину обвиняют в незаконном производстве наркотиков, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Алла Чижова