Железная дорога Дагестана нарастила грузооборот на 12,6% за год

Объем железнодорожной погрузки в Республике Дагестан по итогам июня 2026 года достиг 109,3 тыс. т — на 12,6% выше показателя аналогичного месяца прошлого года, а совокупный грузопоток за первые шесть месяцев составил 428,1 тыс. т, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Северо-Кавказская железная дорога подвела итоги работы дагестанского направления за первое полугодие 2026 года. Согласно данным ведомства, июньский грузопоток в регионе составил 109,3 тыс. т, превысив прошлогодний результат за тот же период на 12,6%.

В структуре совокупного полугодового объёма — 428,1 тыс. т — наиболее заметную динамику продемонстрировало зерновое направление: за шесть месяцев отправлено 19 тыс. т, что в 4,2 раза больше, чем за сопоставимый период 2025 года. Продукты перемола достигли отметки 11,8 тыс. т — рост в 2,4 раза. Отгрузка черных металлов прибавила 2,5% и составила 8,7 тыс. т.

На фоне общего подъема агропромышленного экспорта в первом квартале 2026 года через южные портовые терминалы сети РЖД прошло 1,5 млн т зерна — вдвое больше, чем за аналогичный квартал годом ранее. Эксперты отрасли связывают такую динамику с переориентацией российских экспортеров на морские маршруты Юга, которые превращаются в ключевой коридор для аграрных грузов.

Схожие тенденции фиксируются и в соседних регионах Северного Кавказа. В Карачаево-Черкесской Республике по итогам мая 2026 года объём железнодорожной отгрузки приблизился к 80 тыс. т, показав прирост в 27,1% относительно мая 2025 года, что также свидетельствует об устойчивом восстановлении грузовой активности на всём Северо-Кавказском полигоне.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Погрузка на железной дороге в Ставропольском крае в январе—июне 2026 года выросла на 10,6% год к году и приблизилась к 2 млн тонн, следует из опубликованных данных Северо-Кавказской железной дороги. Для сравнения, по итогам января—мая рост составлял 8,5%, а объем был на уровне 1,6 млн тонн, то есть за один месяц край прибавил еще около 400 тыс. тонн, что хорошо видно по ускорению июньской динамики.

Станислав Маслаков