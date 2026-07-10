Депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского арестовали на 10 суток

Смольнинский районный суд Петербурга 10 июля арестовал на 10 суток лидера фракции КПРФ в Заксобрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Из-за публикации ссылки на Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) в соцестях его признали виновным в демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Это уже второй протокол в отношении депутата Апостолевского

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Это уже второй протокол в отношении депутата Апостолевского

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Депутат Апостолевский на суде заявил, что никогда не стал бы пропагандировать экстремизм и был очень удивлен, когда увидел составленный протокол. Он считает свое дело политически мотивированным из-за предстоящих выборов в сентябре 2026 года.

«Я активно пользуюсь социальными сетями, через них взаимодействию с избирателями, жителями Ленинградской области. Я не отслеживаю, какие публикации были десять лет назад, но точно могу сказать, что никогда не был никаким сторонником экстремистских организаций. <...> Я считаю, что это политически мотивированное преследование, давление на парламентскую партию, на депутата Заксобрания, на кандидата»,— заявил коммунист.

Это уже второй протокол в отношении депутата Апостолевского по статье о демонстрации запрещенной символики. В конце июля 2025 года его отправили в спецприемник на семь суток из-за поста с портретом оппозиционера Алексея Навального, внесенного в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Лица, привлеченные к ответственности за демонстрацию запрещенной символики, в течение года не могут принимать участие в выборах любого уровня. Депутат Апостолевский собирался баллотироваться в Государственную думу и областной парламент.

Ранее в этот день Смольнинский районный суд арестовал на 10 суток петербургского градозащитника Олега Мухина. Ему также вменили публикацию ссылки на иностранную соцсеть. Господ Апостолевского и Мухина задержали накануне, 9 июля. В здание суда их привели в одних наручниках.

Константин Леньков