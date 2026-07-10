Градозащитника Олега Мухина арестовали на 10 суток за ссылку на запрещенную соцсеть

Смольнинский районный суд Петербурга 10 июля арестовал на 10 суток градозащитника Олега Мухина, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Общественника признали виновным в публичной демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за размещенной ссылки в VK на страницу в Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) в 2020 году. В срок зачтут время, проведенное в отделе полиции. Дело рассматривала судья Екатерина Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Градозащитник признал, что размещал ссылки на иностранную соцсеть, но не имел умысла пропагандировать символику запрещенных или экстремистских организаций

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Градозащитник признал, что размещал ссылки на иностранную соцсеть, но не имел умысла пропагандировать символику запрещенных или экстремистских организаций

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Защитники Сергей Подольский и Анастасия Борисова просили назначить экспертизу спорной публикации, чтобы выяснить, имеется ли в ней пропаганда запрещенной или экстремистской символики. Господин Подольский также добавил, что в материалах дела отсутствуют данные о признании Meta экстремистской и запрещенной в России и напомнил, что ссылки на иностранные ресурсы есть на многих сайтах государственных органов. Например, на ресурсах губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и Министерства иностранных дел РФ. Защитник предложил вызвать составителей протокола в суд для дачи показаний. По этим ходатайствам судья Мезенцева отказала.

На заседании выступила в качестве свидетеля супруга Мухина, журналистка Дарья Дмитриева. Она рассказала, что с мужем воспитывает 9-месячного сына, а заниматься семьей в одиночку ей затруднительно из-за инвалидности. Сам градозащитник признал, что размещал ссылки на иностранную соцсеть, но не имел умысла пропагандировать символику запрещенных или экстремистских организаций.

Поддержать Мухина в суд явился депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции «Яблоко» Дмитрий Анисимов. Ранее петербургское отделение партии выступило в поддержку градозащитника и потребовало прекратить административное преследование.

Общественника Мухина задержали накануне в Петергофе, куда он прибыл для встречи с журналистами. Вместо телевизионщиков его встретили сотрудники правоохранительных органов. Позже его доставили в 76-й отдел полиции для составления протокола. Ночь перед заседанием он провел в отделе. Одновременно с градозащитником силовики задержали лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, которому также вменили демонстрацию запрещенной символики. На заседание суда их доставили вместе, в одних наручниках.

Константин Леньков