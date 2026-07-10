Градозащитника Олега Мухина арестовали на 10 суток за ссылку на запрещенную соцсеть
Смольнинский районный суд Петербурга 10 июля арестовал на 10 суток градозащитника Олега Мухина, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда. Общественника признали виновным в публичной демонстрации запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) из-за размещенной ссылки в VK на страницу в Instagram (принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) в 2020 году. В срок зачтут время, проведенное в отделе полиции. Дело рассматривала судья Екатерина Мезенцева.
Градозащитник признал, что размещал ссылки на иностранную соцсеть, но не имел умысла пропагандировать символику запрещенных или экстремистских организаций
Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ
Защитники Сергей Подольский и Анастасия Борисова просили назначить экспертизу спорной публикации, чтобы выяснить, имеется ли в ней пропаганда запрещенной или экстремистской символики. Господин Подольский также добавил, что в материалах дела отсутствуют данные о признании Meta экстремистской и запрещенной в России и напомнил, что ссылки на иностранные ресурсы есть на многих сайтах государственных органов. Например, на ресурсах губернатора Ленобласти Александра Дрозденко и Министерства иностранных дел РФ. Защитник предложил вызвать составителей протокола в суд для дачи показаний. По этим ходатайствам судья Мезенцева отказала.
На заседании выступила в качестве свидетеля супруга Мухина, журналистка Дарья Дмитриева. Она рассказала, что с мужем воспитывает 9-месячного сына, а заниматься семьей в одиночку ей затруднительно из-за инвалидности. Сам градозащитник признал, что размещал ссылки на иностранную соцсеть, но не имел умысла пропагандировать символику запрещенных или экстремистских организаций.
Поддержать Мухина в суд явился депутат Законодательного собрания Петербурга из фракции «Яблоко» Дмитрий Анисимов. Ранее петербургское отделение партии выступило в поддержку градозащитника и потребовало прекратить административное преследование.
Общественника Мухина задержали накануне в Петергофе, куда он прибыл для встречи с журналистами. Вместо телевизионщиков его встретили сотрудники правоохранительных органов. Позже его доставили в 76-й отдел полиции для составления протокола. Ночь перед заседанием он провел в отделе. Одновременно с градозащитником силовики задержали лидера фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленинградской области Ивана Апостолевского, которому также вменили демонстрацию запрещенной символики. На заседание суда их доставили вместе, в одних наручниках.