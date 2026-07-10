В Ярославле пересчитали плату за коммунальные услуги жителям МКД

В Ярославле жителям многоквартирного дома (МКД) на улице Рыбинской пересчитали плату за коммунальные услуги после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура в ходе проверки выяснила, что АО «Управдом Кировского района» с января по март 2026 года начисляло жителям плату за уборку лестничных клеток. Однако в действительности подъезд не убирали.

«По результатам проверки прокуратура района внесла представление директору АО «Управдом Кировского района», по итогам рассмотрения которого жителям осуществлен перерасчет»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова