Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан экс-начальник ярославского СИЗО

В Ярославле задержали бывшего начальника СИЗО №1 Александра Котогарова. Об этом сообщил портал Yarnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным портала, господин Котогаров мог стать фигурантом уголовного дела по статьям о превышении должностных полномочий и растрате.

Александр Котогаров с 2006 года служил в УФСИН и его подразделениях. С января 2021 года по конец апреля 2026 года был начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд