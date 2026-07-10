Задержан экс-начальник ярославского СИЗО

В Ярославле задержали бывшего начальника СИЗО №1 Александра Котогарова. Об этом сообщил портал Yarnews со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным портала, господин Котогаров мог стать фигурантом уголовного дела по статьям о превышении должностных полномочий и растрате.

Александр Котогаров с 2006 года служил в УФСИН и его подразделениях. С января 2021 года по конец апреля 2026 года был начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области.

Алла Чижова