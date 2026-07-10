Электричка в Ростове-на-Дону за полгода перевезла почти 400 тысяч пассажиров

В Ростове-на-Дону городская электричка за первое полугодие перевезла 399,6 тыс. пассажиров, что на 7% больше показателей того же периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Приоритетным направлением развития проекта власти назвали интеграцию железнодорожного транспорта с городскими автобусными маршрутами. Эксперты указали на необходимость синхронизации расписания наземного транспорта с графиком электричек, а также обустройства пешеходных подходов к остановочным пунктам.

Помимо этого, региональные власти также обсуждали расширение сети. В частности, развитие новых жилых микрорайонов требует строительства дополнительных платформ — в районе «Октябрь Парк», где потенциальный пассажиропоток может достигать несколько сотен человек в сутки.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в донской столице могут закупить более 300 автобусов и установить 450 остановок к 2030 году.

Константин Соловьев