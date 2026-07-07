В Ростове могут закупить более 300 автобусов и установить 450 остановок к 2030 году

Власти Ростова-на-Дону скорректировали документ планирования регулярных перевозок с учетом предложений горожан и экспертов. Документ планирования рассчитан на пять лет и будет корректироваться с участием общественников и депутатов. Соответствующая информация опубликована на портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам и. о. директора департамента транспорта Евгения Романцова, трамвайный маршрут № 6 сохранят по просьбе жителей. Маршруты №№ 4 и 6 организуют по встречно-кольцевой схеме для транспортного обслуживания нового ЖК «Культура» и связи с центром города.

Власти напомнили о приостановке действующего концессионного соглашения с ООО «Синара — ГТР Ростов-на-Дону», стоимость которого, по расчетам концессионера, почти вдвое превысила исходный предельный лимит, что делает проект экономически нецелесообразным для бюджета. В то же время отмечается, что стороны ведут переговоры. Параллельно прорабатываются альтернативные варианты восстановления путевого хозяйства и трамвайного движения, проходят встречи с профильными компаниями.

По данным властей, в нормативном состоянии в городе сейчас находятся только 20 троллейбусов. Восстановление движения запланировано в три этапа: концентрация имеющегося подвижного состава на трех наиболее востребованных маршрутах — 2, 17 и 22; закупка 24 троллейбусов за счет участия в федеральных программах и восстановление маршрутов 1, 5, 6 и 9; затем — восстановление маршрутов западного направления — 8, 10 и 12.

По итогам обработки обращений жителей в транспортную схему внесли ряд изменений: автобусы с маршрута № 6а переведены на маршрут № 6 с организацией движения по улице Зоологической в обоих направлениях. В Ростове также ввели новый маршрут № 39а для обслуживания ЖК «Левобережье». Кроме того, скорректированы схемы маршрутов №№ 43 и 81 для обслуживания улицы Вавилова, изменена схема маршрута № 63 для улицы Берберовской, маршрута № 72 для обслуживания новых ЖК по проспекту Маршала Жукова, введен новый маршрут № 97 для ЖК «Донские легенды». В Ростове-на-Дону изменена схема электробусного маршрута № 88 для связи Центрального областного автовокзала с центром города.

Общее количество подвижного состава, как отмечается, увеличено с 741 до 768 единиц, в том числе число автобусов особо большого класса — с 43 до 61. Для обновления парка планируется закупка более 300 автобусов, из которых 47 единиц — особо большого класса. Уже приобретены 90 новых автобусов, 20 из которых — особо большого класса.

В рамках концессионного соглашения запланирована поэтапная установка 450 умных остановочных комплексов на 415 остановках в течение пяти лет: 50 павильонов — в 2025 году, затем по 100 ежегодно. По отдельной программе в 2026 году установят 100 павильонов, в 2027-м — 370, в 2028-м — 369. Дополнительно обустроят 23 новые остановки, в том числе вблизи жилых комплексов.

Для приоритетного проезда общественного транспорта и повышения его эксплуатационной скорости организуют выделенные полосы общей протяженностью 11,2 км.

Константин Соловьев