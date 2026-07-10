Грузовой поезд сошел с рельсов в Ярославле

На одном из путей перегона Приволжье — Ярославль-Главный утром 10 июля произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Происшествие зафиксировано в 7:59. Поезд перевозил щебень. Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, сошли три вагона на подъездных парковых путях станции Ярославль-Главный. В пресс-службе СЖД пояснили, что никто не пострадал. Также нет угрозы экологии.

«На место схода отправлен восстановительный поезд. Причины происшествия устанавливаются»,— сообщили в СЖД.

По факту произошедшего надзорное ведомство проводит проверку. Произошедшее не повлияло на движение других поездов.

Алла Чижова