МЭА спрогнозировало спад предложения нефти в мире на 3,7 млн б/с в 2026 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что предложение на мировом рынке нефти по итогам 2026 года упадет на 3,7 млн баррелей в сутки — до 102,6 млн б/с. По сравнению с июньским отчетом прогноз повышен на 0,2 млн б/с.
По мере восстановления судоходства в Ормузском проливе предложение нефти может вырасти на 7,5 млн б/с, до 110,1 млн б/с в 2027 году, указано в отчете МЭА. Агентство оценивает спрос на нефть в 2026 году в 103,46 млн б/с. В 2027-м — в 105,47 млн б/с.
В мае мировой спрос на нефть упал до 97,9 млн б/с, что на 5,3 млн б/с ниже год к году. С середины июня, то есть после заключения Ираном и США соглашения об урегулировании конфликта, предложение и спрос начали восстанавливаться, отмечают в МЭА.
8 июля США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военнослужащие атаковали южные иранские регионы. Корпус стражей исламской революции в ответ ударил по военным объектам на Ближнем Востоке. Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, писало агентство Bloomberg.
О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».
Ормузский пролив является стратегически важным морским путём, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ), составляющая около 20–25% мирового трафика нефти. В случае его блокировки, как это произошло из-за конфликта на Ближнем Востоке, мировое предложение нефти может значительно сократиться. Например, в марте 2026 года глобальное предложение нефти сократилось на 8 млн баррелей в сутки (б/с) до 98,8 млн б/с, что является минимумом с начала 2022 года. Влияние нестабильности в проливе на мировые поставки углеводородов было настолько значительно, что в 2026 году ожидалось сокращение мировых поставок нефти в среднем на 3,9 млн б/с, до 102,2 млн б/с. При затяжной блокировке пролива или длительном устранении последствий кризиса риски роста цен возрастают, и мир может столкнуться с рекордным дефицитом в районе 3,7 млн б/с во втором квартале.
Затруднение судоходства в Ормузском проливе приводит к росту цен на нефть. Например, в марте 2026 года цена Brent выросла с $72 до $118 за баррель. Аналитики Goldman Sachs прогнозировали, что в марте и апреле 2026 года Brent будет стоить около $110 за баррель, а на пике — до $135. После перемирия между США и Ираном в апреле 2026 года котировки Brent временно снизились, но затем снова пошли вверх, достигнув $122,9 за баррель к концу апреля, так как восстановление судоходства в проливе оказалось неполным. По оценкам МЭА, в апреле мировые поставки "черного золота" уменьшились на 1,8 млн б/с.
Основными поставщиками сырья через Ормузский пролив являются Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Катар и Иран, при этом 70% потребления энергоресурсов с этого направления приходится на страны Азии (Китай, Индия, Япония, Южная Корея). У Саудовской Аравии и ОАЭ есть обходные нефтепроводы мощностью около 6,5 млн б/с, но они не могут полностью удовлетворить мировой спрос в случае блокировки пролива. Ситуация на Ближнем Востоке, где расположены страны Персидского залива, оказывает существенное влияние на цены на нефть в мире, приводя к перебоям в поставках и росту стоимости энергоносителей.