МЭА спрогнозировало спад предложения нефти в мире на 3,7 млн б/с в 2026 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что предложение на мировом рынке нефти по итогам 2026 года упадет на 3,7 млн баррелей в сутки — до 102,6 млн б/с. По сравнению с июньским отчетом прогноз повышен на 0,2 млн б/с.

По мере восстановления судоходства в Ормузском проливе предложение нефти может вырасти на 7,5 млн б/с, до 110,1 млн б/с в 2027 году, указано в отчете МЭА. Агентство оценивает спрос на нефть в 2026 году в 103,46 млн б/с. В 2027-м — в 105,47 млн б/с.

В мае мировой спрос на нефть упал до 97,9 млн б/с, что на 5,3 млн б/с ниже год к году. С середины июня, то есть после заключения Ираном и США соглашения об урегулировании конфликта, предложение и спрос начали восстанавливаться, отмечают в МЭА.

8 июля США и Иран вновь обменялись ударами. Американские военнослужащие атаковали южные иранские регионы. Корпус стражей исламской революции в ответ ударил по военным объектам на Ближнем Востоке. Судоходство в Ормузском проливе практически остановилось, писало агентство Bloomberg.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».