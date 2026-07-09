Меморандум временно недоступен

Вечером 8 июля Центральное командование вооруженных сил (ВС) США нанесло новую серию ударов по Ирану, существенно расширив список целей и их географию. Атакам подверглись железнодорожные пути — впервые с того момента, как 8 апреля в зоне конфликта формально начал действовать режим прекращения огня. Иран ответил ударами по военным объектам ближневосточных союзников США. Обмен ударами продолжался 9 июля в течение всего дня. Как отмечают в Вашингтоне, договоренности о «режиме тишины» с Ираном можно считать «временно расторгнутыми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны Али Хаменеи (на фото) должны были показать США и Израилю сполченность иранского общества

Фото: Mohammed Salem / Reuters Похороны Али Хаменеи (на фото) должны были показать США и Израилю сполченность иранского общества

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Американские военные вечером 8 июля объявили о новых ударах по Ирану — спустя сутки после такой же операции, ставшей ответом на обстрел Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нескольких коммерческих танкеров в Ормузском проливе (см. “Ъ” от 9 июля).

«США начали наносить дополнительные удары по Ирану с целью дальнейшего ослабления его способности угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе,— проинформировало Центральное командование ВС США в соцсети X.— Соединенные Штаты привлекают Иран к ответу за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческого судоходства и гражданских экипажей, свободно перемещающихся по жизненно важному международному водному пути (Ормузскому проливу.— “Ъ”)».

Как заявили американские военные, в первые часы операции они поразили более 90 объектов на территории Ирана. Масштаб бомбардировок при этом за сутки значительно расширился.

В частности, американские ВС атаковали крылатыми ракетами два железнодорожных моста на севере Ирана. Это первый за три месяца действия режима прекращения огня случай удара по иранской транспортной инфраструктуре. Взрывы были зафиксированы и в островной части Ирана. Кроме того, как заявили 9 июля иранские муниципальные власти, в зоне американских обстрелов оказалась и АЭС «Бушер».

Как сообщила со ссылкой на источники израильская новостная корпорация Kan, Пентагон начал возвращать на Ближний Восток свои самолеты-заправщики, которые в последние недели на фоне заключения 17 июня американо-иранского меморандума о взаимопонимании были перемещены в Европу.

В первые же часы после американских ударов КСИР атаковал военные объекты США в Кувейте и Бахрейне.

«Бойцы военно-морских и воздушно-космических сил КСИР в ходе совместной операции с применением ракет и беспилотников спустя час после атак противника нанесли удары по ключевой инфраструктуре и важнейшим объектам двух американских оккупационных колониальных баз»,— проинформировала пресс-служба КСИР. Позже иранские удары продолжились: под огнем оказались используемые США объекты в Иордании.

В своем заявлении ВМС КСИР пообещали, что могут прибегнуть к полной блокаде Ормузского пролива в случае продолжения эскалации со стороны Вашингтона.

«Любые авантюры террористической армии США и вмешательство в определение маршрутов судоходства не только повлекут за собой наш сокрушительный ответ, но и серьезно нарушат процесс поэтапного открытия пролива и поставят под серьезную угрозу интересы государств, использующих Ормузский пролив»,— пообещали представители КСИР.

Но именно неопределенность вокруг нынешнего статуса Ормуза и привела к обострению ситуации.

Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по Ирану из-за того, что проход через Ормузский пролив до сих пор не восстановлен в полном объеме, рассказали информированные источники канала CNN.

По их словам, другим моментом, выведшим Трампа из себя, стало время нанесения иранских ударов по коммерческим судам. Это произошло вечером 8 июля, когда президент США приехал в Анкару на саммит НАТО.

При этом режим прекращения огня, с переменным успехом действовавший в регионе с 8 апреля и пролонгированный американо-иранским меморандумом от 17 июня, теперь, судя по всему, не действует. Как заявил CNN высокопоставленный американский чиновник, «соглашение о прекращении огня с Ираном было как минимум временно расторгнуто». По его словам, ситуация на Ближнем Востоке остается очень динамичной и помимо уже нанесенных ударов возможны и другие.

К этому готовятся не только ВС США, но израильские власти. Вечером 8 июля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с министром обороны Исраэлем Кацем. Они обсуждали возможное возвращение к полномасштабным боевым действиям против Ирана.

В Вашингтоне объясняют новый виток эскалации еще и тем, что наиболее радикальная часть иранского истеблишмента недовольна последствиями американо-иранского меморандума о взаимопонимании.

По словам источников Axios, сторонники жесткой линии, скорее всего, почувствовали, что контроль Ирана над Ормузским проливом ослабевает из-за того, что коммерческие суда начали проходить у побережья Омана по не согласованному с иранскими властями маршруту. Кроме того, замороженные банковские средства Исламской Республики за рубежом не были разморожены немедленно, как ожидали «ястребы», обращают внимание собеседники Axios.

«Часть иранского руководства была недовольна всем этим,— подчеркивает американский источник издания.— Они (иранские силы.— “Ъ”) начали стрелять, и мы решили, что пора дать им отпор. Это процесс. У нас есть терпение. Если мы не почувствуем, что получаем желаемую сделку (о всеобъемлющем урегулировании на Ближнем Востоке.— “Ъ”), мы не будем ее заключать».

Нил Кербелов