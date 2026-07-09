Bloomberg: движение судов в Ормузском проливе почти остановилось

Трафик в Ормузском проливе сократился до минимума после решения США возобновить боевые действия против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные сервисов, отслеживающих движение судов.

Активность коммерческого флота фиксируется только в северной части пролив, где находится так называемый северный коридор — одобренный Тегераном маршрут перевозок. В южной части пролива, в так называемом оманском коридоре, движения нет.

На момент публикации материала Bloomberg в проливе продолжали движение только два крупных судна — находящийся под санкциями США супертанкер и контейнеровоз под флагом Ирана. Агентство допустило передвижение и других судов — с отключенными транспондерами.

Перемирие США и Ирана было нарушено 7 июля. Сначала в Ормузском проливе были атакованы два танкера, Катар и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене режима прекращения огня, и американские военнослужащие нанесли серию ударов по Ирану. На саммите НАТО в Анкаре 8 июля Дональд Трамп пригрозил Тегерану повторной блокировкой иранских портов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Треснувший Ормуз».