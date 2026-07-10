В Ярославской области восстанавливают электроснабжение после грозы

Специалисты устраняют последствия грозового фронта на энергообъектах в Ярославском и Первомайском округах. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Россети-Центр» — «Ярэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» Фото: ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго»

Ночная гроза с сильным ветром привела к отключениям электроснабжения. В пресс-службе рассказали, что энергетики оперативно приступили к устранению последствий непогоды.

«Для восстановления электроснабжения задействованы 12 бригад: 49 специалистов, 17 единиц спецтехники. Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее канал в мессенджере «Макс» «РСЧС Ярославская область» предупреждал, что гроза в регионе сохранится до вечера 10 июля.

Алла Чижова