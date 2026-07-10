В Ярославле сгоревший дом Вахрамеева хотят восстановить до 2028 года

В Ярославле реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Главный дом усадьбы А.Ф. Вахрамеева» планируют провести до 2028 года. Об этом сообщили в государственной службе охраны ОКН региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный дом усадьбы А.Ф. Вахрамеева после пожара

Фото: Правительство Ярославской области Главный дом усадьбы А.Ф. Вахрамеева после пожара

Фото: Правительство Ярославской области

Пожар в здании на улице Ушинского произошел в 2023 году. Объект, в котором ранее располагался военкомат, находился в оперативном управлении Минобороны и не использовался. После возгорания здание передали в областную собственность, область путем торгов нашла для него инвестора. Им стало ярославское ООО «Юридическое агентство "Вип-консалтинг"».

Как пояснили в службе охраны ОКН, собственник подготовил дорожную карту по сохранению здания. Так, противоаварийные работы намерены провести до конца 2026 года, а реставрацию — в ближайшие два года.

«По информации собственника, проект на проведение консервационных работ находится на финальной стадии. Также разрабатывается проект по реставрации и приспособлению объекта для современного использования. Вопрос сохранения объекта находится на постоянном контроле службы»,— сообщили в службе.

Алла Чижова