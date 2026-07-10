Площадь лесных пожаров в ХМАО возросла до 9,1 тыс. га

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на 9:00 10 июля действуют 19 лесных пожаров — их площадь за сутки увеличилась на 1,2 тыс. га до 9,1 тыс. га, сообщили в региональной Авиалесоохране. За сутки возникло четыре возгорания, одно из них ликвидировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Из них пять удалось локализовать на площади 5613 га. Тушением лесных пожаров занимаются 418 человек. При этом на территории района действует режим ЧС, но угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

К концу июня на тушение лесных пожаров в регионе были направлены 352 человека. В начале недели прибыли 50 пожарных из Бурятии. Площадь возгораний в ХМАО стала одной из самых крупных в России.

Ирина Пичурина