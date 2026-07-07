На тушение лесных пожаров в ХМАО прибыли 50 пожарных из Бурятии

Вечером 6 июля в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) для тушения лесных пожаров в регионе прибыли 50 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы авиационной охраны лесов (ПДПС) из Бурятии, сообщили в Авиалесоохране Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры

«Нижневартовский район сейчас — зона особого внимания. Совместно с нашими работниками сегодня они приступают к тушению возгораний»,— сказано в сообщении.

По данным на 9:00 7 июля, в лесах Югры действовало 18 пожаров на площади, пройденной огнем 10 625,02 га (в т.ч. нелесная площадь — 983 га), в Нижневартовском, Белоярском и Сургутском районах, из которых шесть были локализованы на площади 7963,82 га.

К концу июня на тушение лесных пожаров в регионе были направлены 352 человека. Площадь возгораний в ХМАО стала одной из самых крупных в России.

Ирина Пичурина