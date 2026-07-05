ХМАО занял третье место в России по площади лесных пожаров

Число лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) за сутки снизилось с 16 до 12, однако их общая площадь выросла с 7 941 га до 9 059 га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Югра заняла третье место среди российских регионов по размеру территории, пройденной огнем, уступив Ямало-Ненецкому автономному округу (13 847 га) и Красноярскому краю (62 716 га). В субботу, 4 июля, ХМАО находился на четвертой позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в учреждении, в целом в России действуют 173 лесных пожара общей площадью в 106 456 га в 16 регионах. На их тушении задействованы 3 582 человека, 194 единицы техники и 55 воздушных судов. За сутки лесопожарные службы потушили 47 лесных пожара общей площадью 40 137 га в 12 регионах России. В учреждении отметили, что с начала года 76% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Власти ХМАО объявили о начале пожароопасного сезона в лесах с 25 апреля. В 2025 году он продлился с 26 апреля по 6 октября. За это время в регионе зарегистрировали 202 лесных пожара на площади в 4 737,6 га. По данным службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, в 87% случаев причиной возгораний в Югре становились «сухие грозы».

Василий Алексеев