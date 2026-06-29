На тушение 34 лесных пожаров в ХМАО направлены 352 человека

На 29 июня в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) действуют 34 лесных пожара площадью 7434,1 га. Из них шесть локализованы на площади 281,5 га, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

Тушением пожаров в Югре занимаются 352 человека. Среди них — работники Авиалесоохраны Югры, сотрудники окружного МЧС, специалисты КУ «Центроспас-Югория». К ликвидации пожаров привлечена авиационная техника.

Угрозы населенным пунктам и объектам экономики в настоящее время нет, однако наиболее сложная обстановка сохраняется в Нижневартовском районе. С 27 июня там введен режим ЧС — он будет действовать до 18 июля. Накануне в район Соснового Бора отправили 15 человек из мобильной группы МЧС.

На 19 июня в Нижневартовском районе были зафиксированы четыре лесных пожара вблизи населенных пунктов Большетархово, Ларьяк и Сосновый Бор. Кроме того, на границе Нижневартовского района — в Красноярском крае и Томской области действуют крупные пожары. Из-за этого Нижневартовск накрыл смог.

Ирина Пичурина