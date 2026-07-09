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В Шпаковском округе ввели зону ЧС после атаки БПЛА на хутор Вязники

Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 9 июля постановлением № 822 определила границы зоны чрезвычайной ситуации на территории хутора Вязники после взрыва и возгорания на промышленном объекте, возникших в ночь с 8 на 9 июля 2026 года в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. В документе указано, что зоной ЧС признана вся территория хутора Вязники, а пострадавшим объектом — промышленная площадка АО «НК “Роснефть”-Ставрополье» по адресу: улица Первомайская, 1а.

«Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 08 на 09 июля 2026 года, определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», — говорится в постановлении.

Постановление подписал глава округа Игорь Серов. Оно принято в развитие решения о введении режима чрезвычайной ситуации функционирования Шпаковского муниципального звена краевой системы предупреждения и ликвидации ЧС. Местные власти перевели службы в режим ликвидации последствий происшествия, которое официально квалифицировано не как бытовой пожар, а как чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная с атакой БПЛА.

Администрация отдельно зафиксировала, что речь идет именно о последствиях взрыва и возгорания на промышленном объекте, а не о локальном возгорании на территории без хозяйственного значения. Тем самым муниципалитет закрепил юридическую основу для оценки ущерба, обследования территории, расчета затрат на восстановление и возможных последующих решений по компенсациям и ремонту.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что в хуторе Вязники после атаки БПЛА загорелся промышленный объект. По его данным, пожар локализовали, угрозы жилому сектору не возникло, пострадавших среди людей не было.

Станислав Маслаков

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