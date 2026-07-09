Пожар произошел на промышленном объекте под Ставрополем после атаки БПЛА

В окрестностях Ставрополя отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, обломки одного из беспилотников упали в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, в результате атаки произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Пожар тушат подразделения экстренных служб. По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы для жителей и риска распространения огня на жилую застройку также нет.

Губернатор отметил, что режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории Ставропольского края. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и при возникновении экстренных ситуаций обращаться по телефону 112.

Валерий Климов