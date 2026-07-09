Владимир Крамник обжаловал дисквалификацию FIDE

Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, 9 июля обжаловал санкции, наложенные на него в конце прошлой недели Международной шахматной федерацией (FIDE). Об этом сам российский гроссмейстер сообщил “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гроссмейстер Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Гроссмейстер Владимир Крамник

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Комитет по этике FIDE дисквалифицировал Крамника на два года (один из них — условно), обнаружив «многочисленные нарушения» пунктов этического и дисциплинарного кодекса федерации, которые фиксируют право шахматистов на «уважительное отношение» к себе, на защиту чести и достоинства, а также запрещают «буллинг, кибербуллинг и психологический абьюз». Причиной беспрецедентного для игроков такого уровня наказания стали высказанные Владимиром Крамником подозрения в читерстве, выражающемся в получении подсказок мошенничеством, в адрес двух гроссмейстеров — чеха Давида Навары и американца Даниэля Народицкого. Последний скоропостижно скончался в октябре прошлого года.

В тексте поданной Владимиром Крамником в FIDE апелляции, текст которой есть в распоряжении “Ъ”, сказано, что решение о его дисквалификации «является принципиально порочным вследствие серьезных, неоднократных и системных процессуальных нарушений, которые делают все производство по делу недействительным». Нарушения, по мнению апеллянта, «не являлись изолированными инцидентами, а сформировали последовательную модель поведения», которая лишила его «фундаментальных процессуальных прав». Кроме того, решение «является ошибочным по существу».

Детализируя свои претензии, Владимир Крамник пишет, что «производство по делу было омрачено системными и неоднократными нарушениями фундаментальных процессуальных прав апеллянта, включая системное нарушение права быть выслушанным; системное нарушение обязанности надлежащим образом документировать решения; системный отказ в предоставлении ключевых документов; нерассмотрение формальных ходатайств, в частности ходатайства об отводе; непредоставление апеллянту надлежащего уведомления о новых обвинениях; непредоставление уведомления апеллянту в разумный срок; системная непрозрачность; отсутствие беспристрастности».

«Решение ошибочно по существу, в том числе в связи с тем, что в нем не были четко определены предполагаемые нарушения, а также не было представлено фактических или разумных доказательств этих нарушений»,— резюмирует Крамник. Он «с уважением просит» апелляционную палату этического комитета «отменить решение палаты первой инстанции в полном объеме», а также «признать, что производство по делу было принципиально порочным вследствие системных и неоднократных процессуальных нарушений».

Алексей Доспехов