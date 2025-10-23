Борьбу с читерством вписывают в рамки

Выдающийся российский шахматист Владимир Крамник неожиданно оказался в центре скандала, возникшего из-за смерти молодого американского гроссмейстера Даниэля Народицкого, одного из самых популярных шахматных стримеров и комментаторов. Международная федерация шахмат (FIDE) рассмотрит заявления, сделанные 14-м чемпионом мира, подозревавшим Народицкого в читерстве. Американец утверждал, что эти выводы нанесли серьезный ущерб его репутации, а некоторые известные игроки давали понять, что считают именно Крамника виновным в его гибели. Сам Владимир Крамник назвал действия FIDE «травлей» и пригрозил федерации судебным иском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комиссия по этике и дисциплине FIDE рассмотрит «публичные заявления» Владимира Крамника в отношении Даниэля Народицкого, сделанные им «как до, так и после смерти американского гроссмейстера»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Международная шахматная федерация опубликовала на своем сайте сообщение президента структуры Аркадия Дворковича. В нем он проинформировал, что передаст комиссии по этике и дисциплине FIDE «для независимого рассмотрения» «публичные заявления» 14-го чемпиона мира Владимира Крамника, сделанные им «как до, так и после трагической смерти гроссмейстера Даниэля Народицкого». В заявлении господина Дворковича говорится, что «в последнее время дебаты в мире шахмат слишком часто выходят за приемлемые рамки, нанося вред не только репутации людей, но и их благополучию», и «могут перерасти в преследование, травлю и личные нападки». Подчеркнув, что «шахматное сообщество давно с уважением относится к достижениям гроссмейстера Владимира Крамника», президент FIDE заметил, что «те высокие стандарты, которые сопутствуют великим достижениям, также накладывают ответственность за соблюдение принципов справедливости и уважения». Президент FIDE пообещал, что федерация будет принимать «соответствующие меры при любых случаях проявления неуважения, публичного преследования или травли».

Эта инициатива стала неожиданным продолжением истории, которая человеку, не слишком хорошо знакомому со спецификой функционирования шахматного мира, сначала могла показаться просто трагической. 19 октября стало известно о смерти 29-летнего Даниэля Народицкого. Ее причины до сих пор не обнародованы. Народицкий был не элитным, но довольно сильным гроссмейстером. Это прежде всего касается игры с более жестким, чем классический, контролем времени. Например, на состоявшемся в конце прошлого года в Нью-Йорке чемпионате мира по блицу он чуть не попал в play-off, в котором разыгрывались его награды, заняв девятое место. Но колоссальную известность в шахматной среде сыну иммигрантов из СССР принесла деятельность иного рода.

Даниэль Народицкий давно сосредоточился на проведении шахматных стримов и работе комментатора. В этом качестве он добился колоссальной популярности.

Суммарное число подписчиков его каналов в YouTube и Twitch превысило 800 тыс. человек, а некоторые ролики собирали многомиллионные просмотры.

Владимир Крамник, одна из легенд современных шахмат, которому 50 лет, в период, когда происходил стримерский взлет Даниэля Народицкого, в топовых турнирах уже не выступал: официально карьеру он закончил еще в 2019 году. Однако людям, внимательно следящим за всеми любопытными событиями в шахматном мире, связь между ними должна быть понятна.

Владимир Крамник в нынешнем десятилетии пристально заинтересовался темой шахматного читинга — то есть мошенничества, прежде всего во время онлайн-партий. По сути, он превратился в наиболее заметного борца с этим явлением и постоянно генерировал громкие новостные поводы. В список вошел, в частности, его конфликт с крупнейшей шахматной интернет-платформой Chess.com. Она попадала в поле зрения Крамника из-за подозрительных, по мнению чемпиона, партий, свидетельствующих о нечестной игре и ее игнорировании со стороны организаторов онлайн-турниров. В конце концов дело дошло до дисквалификации россиянина со стороны Chess.com и его судебного иска против компании, поданного в швейцарский суд. Туда же поступил и иск против чешского гроссмейстера Давида Навары. Тот утверждал, что после публикации российского шахматиста, представившей его игру в онлайн-турнирах как очень подозрительную, оказался в состоянии настолько глубокой депрессии, что у него даже возникали «суицидальные» мысли.

Признаки возможного мошенничества в игре Даниэля Народицкого Владимир Крамник обнаружил год назад. И американец воспринял его высказывания и аргументы примерно так же болезненно, как Давид Навара.

Он говорил, что «авторитет» Крамника, которому в силу заслуг чемпиона мира верят множество поклонников шахмат, якобы заставляет тех «воспринимать его как читера», а выводы россиянина относительно своей игры приравнивал к «злу» и «попытке разрушить карьеру». В ней и в самом деле произошли негативные перемены: допустим, с Народицким прекратила сотрудничество та же Chess.com. Правда, источник “Ъ” настаивает, что «по причинам, не имеющим никакого отношения к словам Крамника».

Акцентировал внимание на сложных взаимоотношениях между Даниэлем Народицким и Владимиром Крамником пост российского шахматиста в X, появившийся уже после смерти американца. В то время как многие ведущие гроссмейстеры, включая ярчайших звезд вида — Магнуса Карлсена, Хикару Накамуру, Фабиано Каруану, не скрывали горя в связи с его уходом из жизни, а некоторые из них, выражая соболезнования близким Народицкого, плакали на камеру, Крамник написал о том, что был «единственным человеком, который кричал об очевидных и давних проблемах Дани, вызывающих тревогу и требующих срочных мер от окружающих», а «его "друзья" позаботились только о том, чтобы скрыть это и замести улики». По словам Крамника, адресованным тем, кто «предпочитает обвинять и стыдить, вместо того чтобы помочь», «произошла ужасная трагедия», которую необходимо «расследовать должным образом».

Вскоре стало очевидно, что шахматное сообщество в целом крайне негативно отнеслось к позиции Владимира Крамника. А некоторые замечания было нетрудно интерпретировать как серьезные обвинения уже в адрес Крамника. К примеру, индийский гроссмейстер Нихал Сарин заявил, что «беспочвенные» подозрения, с которыми столкнулся Народицкий, вылились в «колоссальное давление и боль».

Сам Владимир Крамник в ответ на вопрос “Ъ” по поводу возникшей ситуации и ее бэкграунда сказал, что «все прямые доказательства собраны в огромном количестве»: «Я готов их предоставить FIDE, но понятно, каким будет ее решение в любом случае».

Действия федерации он охарактеризовал как «травлю, которая неприемлема ни с моральной, ни с юридической точки зрения», предупредив, что намерен подать судебный иск против структуры.

Илья Мерензон, глава компании World Chess, крупного игрока на шахматном рынке, заметил в разговоре с “Ъ”, что смерть Даниэля Народицкого «сильно травмировала шахматное сообщество, возможно, в силу того, что само это сообщество очень помолодело и его представители просто никогда не сталкивались с такими вещами». FIDE же, как считает эксперт, «обладая соответствующим опытом, могла бы выступить своеобразным смягчающим элементом, но не выступила». Кроме того, Илья Мерензон указал на то, что скандал высветил «отсутствие эффективных процедур и механизмов, которые могли бы быть задействованы в случаях, когда звучат обвинения в читерстве».

Алексей Доспехов