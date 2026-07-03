Год без права хода

Владимир Крамник, один из самых выдающихся гроссмейстеров современности, 14-й чемпион мира, стал первым обладателем этого звания, которого Международная шахматная федерация (FIDE) подвергла дисквалификации за высказанные публично подозрения в читерстве в адрес других игроков. Крамника отстранили от участия в соревнованиях сроком на два года (на второй — условно) из-за скандалов, связанных с чехом Давидом Наварой и скончавшимся в прошлом году американцем Даниэлем Народицким. Впрочем, российский шахматист, заявивший “Ъ”, что подаст апелляцию на это решение, считает, что их главной жертвой оказался в итоге он сам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Крамник: «Я собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость и свою репутацию»

Фото: Hermann J. Knippertz / AP Владимир Крамник: «Я собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость и свою репутацию»

Фото: Hermann J. Knippertz / AP

Международная шахматная федерация обнародовала 3 июля решение своего комитета по этике, рассматривавшего дело одного из самых знаменитых гроссмейстеров современности, 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. В сообщении сказано, что комитет обнаружил «многочисленные нарушения» Крамником тех пунктов этического и дисциплинарного кодекса FIDE, которые фиксируют право шахматистов на «уважительное отношение» к себе, на защиту чести и достоинства, а также запрещают «буллинг, кибербуллинг и психологический абьюз». При этом несколько обвинений, выдвинутых в адрес Владимира Крамника (например, в нанесении репутационного вреда федерации), орган отверг. Учитывая «как отягчающие, так и смягчающие обстоятельства», он назначил Крамнику формально очень суровое наказание. Оно заключается в запрете в течение двух лет выступать в официальных соревнованиях под эгидой FIDE. Правда, второй год дисквалификации — условный, а вреда с точки зрения развития спортивной карьеры санкции Владимиру Крамнику, скорее всего, в любом случае не нанесут. Дело в том, что еще несколько лет назад он завершил карьеру и в крупных турнирах уже не участвует. Так что урон для Крамника скорее имиджевый.

Причина, по которой к Владимиру Крамнику применены санкции, беспрецедентна для владельцев главного шахматного титула.

Это «публичные высказывания и посты в социальных сетях», в которых речь идет о читерстве, то есть шахматном мошенничестве, выражающемся обычно в получении по ходу партий подсказок, скажем, с помощью компьютерных программ. А относились высказывания и посты к двум гроссмейстерам — чеху Давиду Наваре и американцу Даниэлю Народицкому.

Скандал, центральной фигурой которого оказался Владимир Крамник, разразился в конце октября прошлого года, вскоре после скоропостижной кончины 29-летнего Даниэля Народицкого, популярного американского гроссмейстера, который приобрел известность прежде всего как шахматный комментатор и стример. После нее многие ведущие шахматисты мира, знакомые с Народицким, указали на то, что он оказался в состоянии депрессии после того, как год назад Владимир Крамник, давно увлекшийся темой разоблачения шахматных мошенников, записал американца в список подозреваемых в читерстве. Сам Даниэль Народицкий в своем последнем стриме на Twitch за несколько дней до смерти рассказал, что из-за предположений Крамника, пагубно сказавшихся на его репутации, «чувствует себя плохо». Давали понять, что, по их мнению, они как минимум усугубили положение Народицкого, и такие звезды шахмат, как Магнус Карлсен и Хикару Накамура.

Одновременно расследование в отношении Владимира Крамника инициировала Федерация шахмат Чехии. От нее в головную структуру поступила жалоба, касающаяся Давида Навары. Тот утверждал, что после публикации российского шахматиста, представившей его игру в онлайн-турнирах как крайне подозрительную, оказался в состоянии настолько глубокой депрессии, что у него даже возникали «суицидальные» мысли.

Пока шло разбирательство, правоохранительные структуры штата Северная Каролина обнародовали отчет судмедэкспертов, исследовавших тело Даниэля Народицкого.

Из него выяснилось, что в организме покойного обнаружены следы целого ряда наркотических препаратов. Однако этот факт, кажется, никак не повлиял на отношение к Владимиру Крамнику друживших с Народицким шахматистов, а также руководителей FIDE, президент которой Аркадий Дворкович называл обвинения 14-го чемпиона мира «безосновательными». Впрочем, в заявлении федерации, посвященном дисквалификации Крамника, подчеркивается, что комитет по этике «не стремился определить научную ценность античитерской методологии», разработанной им.

Сам Владимир Крамник между тем описывал это отношение как «травлю» и «циничную пиар-кампанию без каких-либо оснований». Более того, он рассказывал, что после смерти Даниэля Народицкого столкнулся даже с «многочисленными прямыми угрозами физической расправы» «в мой адрес, в адрес моей жены и даже моих детей». Кроме того, в конце 2025 года Крамник анонсировал иск в швейцарский суд против FIDE, по его мнению, не препятствовавшей развитию этой кампании, пообещав в ближайшее время определить размер финансовой компенсации, которую будет пытаться взыскать со структуры.

Комментируя вердикт комитета по этике, Владимир Крамник сказал “Ъ”, что «заранее подготовил апелляцию».

В тексте заявления, переданном Крамником, сказано, что он намерен «подать ее на днях, дополнив новыми пунктами процессуальных и иных нарушений, о которых узнал из сегодняшнего текста». «Не вдаваясь в подробности, счет грубейших нарушений этической комиссией разных статей регламента FIDE в этом деле идет на десятки. Я абсолютно уверен в том, что этот неправомерный вердикт будет в итоге аннулирован, и собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость и свою репутацию, в частности. Откровенное неприкрытое беззаконие должно быть и будет наказано»,— резюмировал 14-й чемпион мира.

Апелляция будет отправлена в ее дисциплинарный комитет. Если он ее не удовлетворит, Владимир Крамник подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). «Я абсолютно уверен, что выиграю дело. Но, к сожалению, на это уйдет время»,— отметил он в разговоре с “Ъ”.

Алексей Доспехов