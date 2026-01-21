Смерть американского гроссмейстера связали с веществами

Громкая история со скоропостижной смертью в октябре 2025 года известного американского гроссмейстера и шахматного стримера Даниэля Народицкого продолжилась публикацией отчета судмедэкспертов, обнаруживших в организме покойного следы нескольких наркотических препаратов. На это сразу же отреагировал 14-й чемпион мира Владимир Крамник, которого некоторые заметные представители шахматного сообщества обвиняли в доведении Народицкого до самоубийства. Он заявил, что считает «истинные причины смерти» раскрытыми, а действия своих критиков назвал «глубоко аморальными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Народицкий

Фото: Lennart Ootes Даниэль Народицкий

Фото: Lennart Ootes

Ведущие американские медиаресурсы опубликовали предоставленные 20 января правоохранительными структурами штата Северная Каролина материалы, в которых впервые сообщаются подробности расследования главной шахматной трагедии прошлого года. Речь о скоропостижной кончине 29-летнего Даниэля Народицкого, популярного гроссмейстера и стримера, о которой стало известно 19 октября прошлого года. Из материалов следует, что проживавшего в городе Шарлотт Народицкого обнаружили лежащим на диване без сознания двое его друзей — украинский шахматист Александр Бортник и основатель Charlotte Chess Center (в нем американец работал главным тренером) Питер Джаннатос. Они отправились домой к Даниэлю Народицкому, обеспокоенные тем, что тот не отвечал на телефонные звонки.

Но наибольший резонанс в шахматном сообществе вызвали данные токсикологического отчета судмедэкспертов, участвовавших в расследовании.

Выяснилось, что в организме Даниэля Народицкого обнаружены следы четырех препаратов — метамфетамина, амфетамина, митрагинина и 7-гидроксимитрагинина.

Первые два — наркотики, употребление которых связано с сильнейшими рисками для здоровья. Что касается митрагинина и 7-гидроксимитрагинина, то они содержатся в растении кратом, которое используют в США для изготовления пищевой добавки. Она может в зависимости от дозы служить как стимулирующим, так и успокоительным средством. В некоторых штатах добавка запрещена. В остальных все равно обязательным является предупреждение о ее негативных побочных эффектах, выражающихся, например, в расстройстве психики и вызываемой ею зависимости, сходной с наркотической.

Догадаться о том, кто из заметных представителей шахматного сообщества быстрее всех отреагирует на обнародование отчета, было несложно. Сразу после смерти Даниэля Народицкого многие ведущие шахматисты мира, знакомые с ним, указали на то, что он оказался в состоянии депрессии, которое могло вызвать «суицидальные мысли», после того как чуть больше года назад 14-й чемпион мира Владимир Крамник, давно увлекшийся темой разоблачения шахматных мошенников, записал американца в список подозреваемых в читерстве. А на их слова откликнулась Международная шахматная федерация. Она передала на рассмотрение своего комитета по этике и дисциплине официальную жалобу, касающуюся в том числе ЧП с Народицким, в которой в качестве ответчика фигурирует выдающийся российский шахматист. Материалы его дела охватывают примерно двухлетний период и содержат, по версии федерации, признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности».

Владимира Крамника возмутили чрезвычайно резкие высказывания в его адрес со стороны представителей шахматного сообщества и руководителей FIDE.

Реакцию федерации он описывал как «травлю», а перед Новым годом объявил о том, что инициировал разбирательство против нее в швейцарском суде.

В заявлении Владимира Крамника, переданном в “Ъ”, он выражает соболезнования семье и близким Даниэля Народицкого, отмечая, что «утрата такого молодого известного шахматиста — это огромная трагедия не только для них, но и для всего шахматного сообщества», но подчеркивает, что «сразу после этой трагедии была инициирована циничная пиар-кампания», «без каких-либо фактических оснований» связавшая его «с безвременной кончиной Даниэля». Более того, по словам Крамника, он столкнулся с «многочисленными прямыми угрозами физической расправы» «в мой адрес, в адрес моей жены и даже моих детей», что вынудило его «обратиться в правоохранительные органы». Владимир Крамник уверен, что «выводы медицинской экспертизы раскрыли истинную причину смерти», о которой «видевшие последний стрим Даниэля уже догадывались». Имеется в виду впечатление «полной опустошенности» гроссмейстера, оставленное у наблюдателей трансляции, состоявшейся за несколько часов до смерти американца.

Описывая отношение к нему коллег, Владимир Крамник заметил, что «глубоко разочарован тем, что такая трагедия была использована различными лицами и группами для сведения личных счетов» и что «такому глубоко аморальному поведению не может быть никаких оправданий». При этом Крамник напомнил, что после просмотра фрагментов последнего стрима Народицкого, «несмотря на наши прежние разногласия», «публично призвал друзей Даниэля — в то самое утро, которое оказалось утром его смерти,— присмотреть за ним и срочно обратиться за помощью». «К сожалению, мои усилия оказались тщетными»,— резюмировал Владимир Крамник.

Алексей Доспехов