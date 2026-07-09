Главные новости за 9 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Министр ЖКХ Воронежской области Евгений Бажанов заявил, что дальнейший рост цен на топливо неизбежно скажется на работе коммунальной сферы, поскольку предприятия отрасли работают по регулируемым тарифам. «Понятно, что это затраты на ГСМ», — подчеркнул министр, добавив, что на федеральном уровне уже обсуждаются решения для минимизации последствий. Запас топлива, по его словам, сформирован у всех крупных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«РВК-Воронеж» вышел на финишную прямую в устранении аварии на коллекторе у памятника Славы — минувшей ночью специалисты заменили поврежденный участок протяженностью 22 м. Теперь им предстоит промыть трубопровод и проверить его работу. Движение по Московскому проспекту по-прежнему закрыто, общественный транспорт направлен в объезд.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в эфире «Россия 24», что ВСУ нанесли по региону значительное количество ударов из РСЗО HIMARS, сосредоточившись на объектах топливно-энергетического комплекса. Силы ПВО сбили большую часть ракет, поэтому ущерб был не таким ощутимым, как в прошлый раз, но количество самих ударов значительно возросло. «Жители готовы ко всему, потому что у белгородцев у всех твердой характер», — отметил господин Шуваев.

Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП в Конышевском районе, где находился с рабочим визитом. Сам чиновник не пострадал, однако в результате аварии с участием трех автомобилей пострадали пять человек, в том числе девочка 2011 года рождения. Двух пострадавших осмотрели на месте, остальных доставили в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Елецкий городской суд Липецкой области вынес приговор первому проректору ЕГУ Роману Полякову (3,5 года колонии) и бывшей и. о. директора Института психологии и педагогики Татьяне Красовой (три года условно) за превышение полномочий и мошенничество. Суд установил, что Поляков собрал с преподавателей 300 тыс. руб., распорядившись ими по своему усмотрению, а также распорядился передать ему премии двух педагогов на 53 тыс. руб.

Строительство западного обхода Орла возобновляется — пришло долгожданное федеральное финансирование, сообщил губернатор Андрей Клычков. Работы были остановлены в апреле из-за паводка, когда таяние снега перегрузило временные подъезды. «Россети» подключили новый асфальтовый завод и битумный терминал в Урицком районе, что поможет завершить стройку 16-километровой четырехполосной трассы.

Власти Тамбовской области опровергли «Ъ-Черноезмье» слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет», заявив, что такого порядка в регионе нет и вводить его не планируется. Кроме того, сегодня губернатор Евгений Первышов сообщил, что прорабатывается вопрос увеличения отгрузок топлива для региона, а пока компания сохраняет объемы поставок на уровне прошлого года. Глава региона призвал жителей не заправляться впрок и не занимать очереди ночью.

Ульяна Ларионова