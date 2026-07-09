Руководство липецкого вуза осудили за превышение полномочий

Елецкий горсуд Липецкой области вынес приговор первому проректору Елецкого госуниверситета (ЕГУ) Роману Полякову и бывшей и. о. директора Института психологии и педагогики ЕГУ Татьяне Красовой. 36-летнего Полякова приговорили к 3,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе в течение 1,5 лет и штрафом в 150 тыс. руб. 53-летняя Красова получила три года лишения свободы условно с годовым запретом на работу на госслужбе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

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Романа Полякова признали виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), Татьяну Красову — в одном. Первый проректор также осужден за мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, Поляков в июне и октябре 2024 года собрал с 11 преподавателей зарплаты и премии на 300 тыс. руб. в сумме. В этом ему помогала Красова — пятеро педагогов передали деньги через нее. Этими средствами первый проректор распорядился по своему усмотрению, что суд квалифицировал как мошенничество. Превышение полномочий выразилось в том, что Поляков распорядился передать ему премии двух педагогов вуза в размере 53 тыс. руб. и направил их на компенсацию командировочных расходов другому сотруднику.

Уголовное дело в отношении руководства ЕГУ было возбуждено в конце 2024 года. Тогда речь шла об ущербе в размере 175 тыс. руб.

В марте 2025 года управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении проректора ЕГУ по допобразованию, внутреннему контролю и международной деятельности Евгении Герасимовой. Ей вменялось хищение премий подчиненных на сумму более 100 тыс. руб. В январе дело дошло до суда. О вынесении приговора пока не сообщалось.

Отметим, что в разделе о руководстве на сайте ЕГУ до сих пор значатся Роман Поляков и Евгения Герасимова, Татьяна Красова указана как преподаватель кафедры педагогики и профессионального образования Института психологии и педагогики.

Алина Морозова