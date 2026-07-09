Шуваев: ВСУ нанесли по Белгородской области много ударов из РСЗО HIMARS
За последние дни ВСУ нанесли по Белгородской области очень много ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Силы ПВО сбили большую часть ракет, поэтому ущерб был «не такой ощутимый как в прошлый раз». Однако количество самих ударов — намного больше, чем наносилось раньше. Об этом врио губернатора Александр Шуваев рассказал Наталье Литовко в эфире телеканала «Россия 24».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В эфире подчеркивалось, что в основном удары приходятся на объекты топливно-энергетического комплекса. Отмечалось, что ни один военный объект не затронут.
«Жители готовы ко всему, потому что у белгородцев у всех твердый характер, поэтому все терпят. А мы с соответствующими структурами устраняем все недостатки»,— прокомментировал господин Шуваев.
Сегодня, 9 июля, в Белгородской и Воронежской областях вновь прозвучал сигнал тревоги в связи с ракетной опасностью. Информации о каких-либо последствиях пока нет.
В ночь на 7 июля в Белгородской области в результате ракетного удара погиб мирный житель. Как сообщал «Ъ-Черноземье, также оказалась существенно повреждена энергетическая инфраструктура.