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«РВК-Воронеж» заменил поврежденный участок коллектора на Московском проспекте

Специалисты «РВК-Воронеж» вышли на завершающую стадию работ по устранению коммунальной аварии у памятника Славы. Как сообщили в компании, минувшей ночью они заменили аварийный участок коллектора протяженностью 22 м.

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Специалисты «РВК-Воронеж» заменили поврежденный участок коллектора на Московском проспекте

Специалисты «РВК-Воронеж» заменили поврежденный участок коллектора на Московском проспекте

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Устранение коммунальной аварии у памятника Славы в Воронеже

Устранение коммунальной аварии у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Специалисты «РВК-Воронеж» заменили поврежденный участок коллектора на Московском проспекте

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Устранение коммунальной аварии у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В ликвидации аварии задействованы пять бригад. Теперь им предстоит промыть коллектор от песка и грунта, а затем проверить работу трубопровода.

«Работы идут по графику. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить ремонт и восстановить штатную работу коллектора»,— отметили в «РВК-Воронеж».

Коммунальная авария у памятника Славы в Воронеже произошла четыре дня назад — 5 июля. В связи с проведением земляных работ движение автомобилей на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова — в направлении памятника Славы закрыто по всем трем полосам. Ограничен и въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. Также скорректирована работа общественного транспорта: остановлены троллейбусы, автобусы направлены в объезд участка по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова.

В «РВК-Воронеж» 7 июля объясняли длительность работ глубиной залегания трубопровода (7 м) и тем, что котлован «стремительно наполняется стоками», из-за чего время уходит на его осушение до безопасных отметок. В компании также рассказывали, что поврежденный коллектор был построен еще в 70-х годах прошлого века и десятилетиями испытывал значительные нагрузки, поскольку над ним проходит дорога с интенсивным транспортным потоком. «Сочетание срока коммуникаций и высокой нагрузки стало причиной аварийной ситуации»,— считают в компании.

В прошлом году «РВК-Воронеж» пришлось раскапывать проезжую часть Московского проспекта фактически в этом же месте, чтобы отремонтировать участок коллектора. Представители компании подчеркнули, что тот отрезок работает в штатном режиме, а повреждение в этом году выявили уже на другом.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как в Воронеже устраняли коммунальную аварию на Московском проспекте в 2025 году

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Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На месте аварии работает сразу несколько бригад

На месте аварии работает сразу несколько бригад

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Фото: «РВК-Воронеж»

Укрепление котлована

Укрепление котлована

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Из-за обрушения креплений стен котлована, которое произошло в ночь с 21 на 22 мая, сроки выполнения работ были скорректированы

Из-за обрушения креплений стен котлована, которое произошло в ночь с 21 на 22 мая, сроки выполнения работ были скорректированы

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

Спецтехника на месте аварии канализационного коллектора у памятника Славы в Воронеже, 22 мая

Спецтехника на месте аварии канализационного коллектора у памятника Славы в Воронеже, 22 мая

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие приступили к укреплению котлована: устанавливаются первые шпунты Ларсена

Рабочие приступили к укреплению котлована: устанавливаются первые шпунты Ларсена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Продолжение работ

Продолжение работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На месте аварии работает сразу несколько бригад

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Фото: «РВК-Воронеж»

Укрепление котлована

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Из-за обрушения креплений стен котлована, которое произошло в ночь с 21 на 22 мая, сроки выполнения работ были скорректированы

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

Спецтехника на месте аварии канализационного коллектора у памятника Славы в Воронеже, 22 мая

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие приступили к укреплению котлована: устанавливаются первые шпунты Ларсена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Продолжение работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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