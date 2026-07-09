«РВК-Воронеж» заменил поврежденный участок коллектора на Московском проспекте

Специалисты «РВК-Воронеж» вышли на завершающую стадию работ по устранению коммунальной аварии у памятника Славы. Как сообщили в компании, минувшей ночью они заменили аварийный участок коллектора протяженностью 22 м.

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В ликвидации аварии задействованы пять бригад. Теперь им предстоит промыть коллектор от песка и грунта, а затем проверить работу трубопровода.

«Работы идут по графику. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее завершить ремонт и восстановить штатную работу коллектора»,— отметили в «РВК-Воронеж».

Коммунальная авария у памятника Славы в Воронеже произошла четыре дня назад — 5 июля. В связи с проведением земляных работ движение автомобилей на участке Московского проспекта — от улицы Беговой до улицы Хользунова — в направлении памятника Славы закрыто по всем трем полосам. Ограничен и въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова. Также скорректирована работа общественного транспорта: остановлены троллейбусы, автобусы направлены в объезд участка по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова.

В «РВК-Воронеж» 7 июля объясняли длительность работ глубиной залегания трубопровода (7 м) и тем, что котлован «стремительно наполняется стоками», из-за чего время уходит на его осушение до безопасных отметок. В компании также рассказывали, что поврежденный коллектор был построен еще в 70-х годах прошлого века и десятилетиями испытывал значительные нагрузки, поскольку над ним проходит дорога с интенсивным транспортным потоком. «Сочетание срока коммуникаций и высокой нагрузки стало причиной аварийной ситуации»,— считают в компании.

В прошлом году «РВК-Воронеж» пришлось раскапывать проезжую часть Московского проспекта фактически в этом же месте, чтобы отремонтировать участок коллектора. Представители компании подчеркнули, что тот отрезок работает в штатном режиме, а повреждение в этом году выявили уже на другом.

Алина Морозова