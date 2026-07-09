Тамбовские власти ответили на слухи о введении схемы продажи топлива «чет-нечет»

В правительстве Тамбовской области прокомментировали «Ъ-Черноземье» информацию одного из федеральных Telegram-каналов о введении схемы продажи топлива «чет-нечет». Областные власти заявили, что такого порядка в регионе нет, вводить его в ближайшее время не планируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Такую схему продажи топлива изначально ввели в Орловской области — с 4 по 25 июля. Согласно ей, в четные дни заправиться могут только автомобилисты с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. Спустя два дня действия ограничений губернатор Андрей Клычков сообщил об их возможной досрочной отмене, но 8 июля региональный оперштаб решил сохранить особый порядок. Вопрос может быть рассмотрен повторно 16 июля.

Вслед за Орловской областью «чет-нечет» начали вводить и в других регионах России. В Черноземье ее примеру последовала Липецкая область, где схема начнет действовать 11 июля и продлится до 1 августа. В регионе также разрешили разливать бензин в канистры, но сохранили лимит в 30 литров на один автомобиль. Сегодня липецкий губернатор Игорь Артамонов обратился к руководству сетей АЗС «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» с просьбой увеличить поставки топлива и честно сообщать об их срыве.

О том, как развивался топливный кризис в макрорегионе, читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Алина Морозова