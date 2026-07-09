Первый замгубернатора Курской области попал в ДТП

Автомобиль первого вице-губернатора Курской области Александра Чепика попал в ДТП в Конышевском районе, где он находился с рабочим визитом. В результате аварии пострадали пять человек, господина Чепика среди них нет. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик

Фото: правительство Курской области Первый вице-губернатор Курской области Александр Чепик

Фото: правительство Курской области

По информации УМВД по региону, авария произошла в 14:40 на автодороге Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно установлено, что там столкнулись Daewoo Nexia под управлением водителя 2008 года рождения и ехавшей во встречном направлении Toyota, за рулем которой был мужчина 1995 года рождения. После этого Daewoo врезался в Chevrolet, который вел автомобилист 1985 года рождения.

В итоге пострадали водитель и два пассажира Daewoo Nexia, в том числе девочка 2011 года рождения, а также — мужчина, управлявший Chevrolet, и его пассажирка 1982 года рождения. Двум последним гражданам оказали медпомощь на месте, остальных доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 22 января курский губернатор Александр Хинштейн попал в ДТП в Конышевском районе — его автомобиль занесло на скользкой дороге. Изначально было известно, что в результате аварии глава региона получил перелом бедренной кости. В конце января в видеообращении господин Хинштейн уточнил диагноз: помимо перелома бедра у него были обнаружены переломы трех ребер и двух отростков позвоночника.

9 февраля он впервые после аварии провел оперативное совещание в облправительстве, но по видеосвязи. А 18 февраля сообщил, что продолжит реабилитацию в Москве для того, чтобы минимизировать сроки восстановления. С 20 апреля господин Хинштейн вернулся к полноценной работе, завершив курс реабилитации в столице. При этом последствия аварии были заметны и позже: в конце мая губернатор отчитывался перед депутатами облдумы о работе за 2025 год, сидя за столом, а не стоя за кафедрой. Во время Петербургского международного экономического форума Александр Хинштейн передвигался с тростью.

Алина Морозова