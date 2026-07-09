Министр ЖКХ Воронежской области допустил влияние подорожания топлива на отрасль

Дальнейший рост цен на топливо неизбежно скажется на работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом журналистам сообщил министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов в ходе пресс-конференции сегодня, 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бажанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Евгений Бажанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Рост цен, конечно, отразится, потому что коммунальная сфера работает по регулируемым тарифам. Понятно, что это затраты на ГСМ»,— заявил господин Бажанов.

По его словам, пока есть время «выработать решения», которые позволят минимизировать последствия удорожания топлива в ЖКХ.

«Насколько я знаю, на федеральной площадке с нашими коллегами эти вопросы уже обсуждаются — как избежать проблем, связанных с повышением цен»,— отметил министр. Он добавил, что запас топлива сформирован у всех «крупных игроков».

По данным Воронежстата, за неделю с 29 июня по 6 июля в регионе подорожали все марки бензина и дизельное топливо. Сильнее всего прибавил в стоимости АИ-95 — 5,24%. На АЗС топливо в среднем выросло в цене с 83,98 до 88,32 руб. за литр.

Топливный кризис, вызванный логистическими сбоями, повышенным спросом и ростом оптовых цен, затронул все регионы Черноземья. Это начинает отражаться не только на работе АЗС, но и на реальном секторе экономики.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Последняя капля бензина».

Анна Швечикова