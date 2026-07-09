КСИР: пропускную способность Ормузского пролива восстановили на 50%

Вооруженные силы Ирана за последние две недели увеличили пропускную способность Ормузского пролива примерно до 50% от довоенного уровня. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана.

Военно-морские силы постепенно увеличивают пропускную способность, давая возможность пройти через морской коридор тем судам, которые строго следуют правилам безопасности, отметили в КСИР. Там подчеркнули, что «иностранцы не имеют никакого отношения к этой земле и Ормузскому проливу». Вмешательство США в определение маршрута движения «не только приведет к сокрушительному ответу, но и серьезно нарушит постепенный процесс открытия пролива»,— указывается в публикации.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия между двумя странами после того, как Иран ударил по нескольким судам в Ормузском проливе. ВС США нанесли серию ударов по Ирану. На саммите НАТО в Анкаре 8 июля Дональд Трамп пригрозил Тегерану повторной блокировкой иранских портов. По сведениям Bloomberg, движение судов в Ормузском проливе сейчас почти остановилось.