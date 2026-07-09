«Тиара Холдинг» купил зернотрейдера «Родные поля» за 11,7 млрд рублей

АО «Тиара Холдинг» выкупило у Росимущества 100% долей зернотрейдера «Родные поля», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал «ГИС Торги». «Тиара Холдинг» был единственным участником аукциона. Трейдер продан по начальной цене в 11,7 млрд руб.

Активы ООО «Родные поля» включают собственный флот (11 судов), железнодорожный подвижной состав, грузовой терминал и более 200 объектов сопутствующей инфраструктуры. Его ежегодная выручка — 299 млрд, а валовая прибыль — 100 млрд руб. Росимущество в феврале 2025 года получило 100% долей зернового трейдера. Первый аукцион по его продаже в апреле признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Перед вторым аукционом Росимущество списало 16 млрд руб. долгов «Родных полей».

Подробности — в материале «Ъ» «С зернотрейдера сняли лишний груз».