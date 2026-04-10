В поле ни один не вышел

Аукцион по продаже национализированного зернотрейдера из Ростовской области «Родные поля» признали несостоявшимся. Такие данные следуют из карточки лота на портале Росреестра. Торги были признаны несостоявшимися, так как не была подана ни одна заявка. Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. с шагом повышения 585 млн руб. Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала компании.



Аукцион по приватизации 100% долей национализированного донского зернотрейдера «Родные поля» признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Начальная цена лота составляет 11,7 млрд руб. (без НДС) с шагом повышения 585 млн руб. (+5%). Задаток для участия в аукционе составляет более 2,3 млрд руб., что совпадает с размером уставного капитала компании.

По мнению юриста Дмитрия Клеточкина, партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», вероятные участники торгов будут ожидать снижения стоимости лота.

«Причина того, что торги не состоялись, в конкретном случае достаточно банальна и очевидна — не было желающих. Никто не подал заявку. Почему так произошло, не устроила ли потенциальных приобретателей цена или качество лота, или же сказались опасения, связанные с историей актива, сказать наверняка сложно, но, скорее первое. Я не думаю, что бывший владелец компании сумеет успешно оспорить национализацию, поэтому вряд ли именно судебные споры являются сдерживающим фактором. Скорее, потенциальных участников не устраивает именно цена, и они просто ждут дисконта, который организатор торгов предложит. Поэтому ждем, пока Росимущество не объявит аукцион на понижение», — пояснил эксперт для «Ъ-Ростов».

В лот включены 11 земельных участков общей стоимостью 308 млн руб. Объекты расположены в Ростовской области и Москве. Самый крупный участок площадью 80 тыс. кв. м находится в Азове. Кроме того, на продажу выставлены почти 160 объектов недвижимого имущества.

Компания «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом "Риф"») была создана в 2010 году в Ростове-на-Дону. Организация торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Кроме того, у нее есть лицензии на медицинскую деятельность, перевозку опасных грузов и эксплуатацию опасных производственных объектов.

В конце декабря 2024 года Генеральная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием обратить имущество компании в доход государства. Правоохранители мотивировали требование тем, что «Родные поля» являются стратегическим хозяйствующим субъектом, поскольку его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. По данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявляет надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны российского правительства.

По данным Rusprofile.ru, в 2024 году выручка ООО «Родные Поля» составила 98,6 млрд руб., что на 67% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 77%, до 5,6 млрд руб. При этом компания сохранила первое место по выручке в отрасли по Ростовской области и пятое — по России.

В конце января 2025 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование истца. С мая 2025 года управление ООО осуществляет «РСХБ-Финанс», а единственным учредителем является Российская Федерация. В то же время инстанция в январе 2026 отказала Петру Ходыкину в иске на признание национализации незаконным. Судебное разбирательство проходило в закрытом заседании — его подробности не разглашаются.

Константин Соловьев