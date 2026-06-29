С зернотрейдера сняли лишний груз

Росимущество перед повторным аукционом по продаже зернотрейдера «Родные поля» отозвало требования к компании на 16,3 млрд руб. Речь идет о взыскании дивидендов и исполнительского сбора, которые ранее делали покупку актива экономически малопривлекательной. Теперь за компанией остается в основном таможенная задолженность — около 3,5 млрд руб., которую она оспаривает в судах. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, после чего условия продажи были фактически пересмотрены. Повторные торги назначены на 9 июля и пройдут на понижение — с диапазоном цены от 11,7 млрд до 5,85 млрд руб. В лот входят портовый терминал в Азове, суда и земельные участки, однако судьба крупного парка вагонов-хопперов остается неясной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для пересмотра позиции стал провал предшествующих торгов: ни одна из сторон так и не подала заявку на участие, следует из данных разъяснительной документации в системе ГИС Торги. Как пишут эксперты «Агрономики», реализация предприятия стоимостью 11,7 млрд руб. при долговой нагрузке, вдвое превышающей цену продажи, изначально лишена экономической логики: судебные приставы были бы вправе обратить все имущество в счет погашения бюджетных требований, не оставив потенциальному приобретателю ничего.

Повторный аукцион намечен на 9 июля и пройдет в формате торгов на понижение. Диапазон цены — от 11,7 до 5,85 млрд руб. с шагом понижения в 1,17 млрд руб.

В состав выставляемого лота включены азовский портовый терминал с сопутствующей инфраструктурой, одиннадцать речных и морских судов, а также земельные наделы в Москве, Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Отдельным предметом обсуждения остается судьба парка вагонов-хопперов, насчитывающего 1640 единиц. В официальной документации по сделке сведения о нем отсутствуют, однако косвенные свидетельства указывают на то, что подвижной состав продолжает эксплуатироваться: незадолго до объявления торгов «Родные поля» заключили договор на техническое обслуживание вагонов на сумму 200 млн руб.

В банке данных исполнительных производств указаны 21 действующее исполнительное производство против «Родных полей» на общую сумму свыше 3,1 млрд руб. Обязанность выплатить их ляжет на плечи потенциального покупателя.

Эти исполнительные производства связаны с доначислениями таможенных платежей, а переход доли в уставном капитале к новому владельцу не прекращает обязательства компании. На этом фоне Росимущество не может предоставить выписки по счетам компании за 2026 год из-за большого количества этих счетов. По итогам 2025 года выручка «Родных полей» упала в 42,9 раза, до 2,3 млрд руб. Общество впервые за много лет зафиксировало убыток 6,4 млрд рублей (годом ранее была чистая прибыль 5,6 млрд рублей). После национализации Росимущество передало общество в управление «РСХБ-Финанс».

Таким образом, потенциальный покупатель зернотрейдера уже не получит обременение, превышающее стоимость самого приобретаемого актива, что должно повысить шансы на успешное проведение торгов в июле. Но наличие иных обременений и нерешенная судьба парка вагонов-хопперов может стать стимулом для участников торгов играть на понижение.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», компания «Родные поля» (ранее носила название «Торговый дом "Риф"») была создана в 2010 году в Ростове-на-Дону. Организация торгует зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Кроме того, у нее есть лицензии на медицинскую деятельность, перевозку опасных грузов и эксплуатацию опасных производственных объектов.

Станислав Маслаков