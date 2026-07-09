В центре Ростова-на-Дону вновь отключили электричество

В Ростове-на-Дону в 10:06 произошло технологическое нарушение, которое привело к отключению электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

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Без электроснабжения остались жители и организации в границах улиц Большой Садовой, Социалистической, Серафимовича, Соборного переулка и Ворошиловского проспекта. Электроснабжение планируется восстановить в течение двух часов. Накануне «Ъ-Ростов» писал об отключении света в центральной части города, а также 7 июля.

Константин Соловьев