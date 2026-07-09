Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Ростова-на-Дону вновь отключили электричество

В Ростове-на-Дону в 10:06 произошло технологическое нарушение, которое привело к отключению электричества. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без электроснабжения остались жители и организации в границах улиц Большой Садовой, Социалистической, Серафимовича, Соборного переулка и Ворошиловского проспекта. Электроснабжение планируется восстановить в течение двух часов. Накануне «Ъ-Ростов» писал об отключении света в центральной части города, а также 7 июля.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд