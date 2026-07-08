В центре Ростова-на-Дону отключили электричество из-за нарушения в сети
В Ростове-на-Дону днем 8 июля произошло технологическое нарушение в сети, которое привело к частичному отключению электроснабжения потребителей на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Без света остались жители и организации в границах улицы Большой Садовой, проспектов Чехова, Ворошиловского и Соколова, улицы Суворова, переулка Семашко и улицы Текучева. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — три часа.